La serpillère microfibre abrasive est fabriquée en fibres courtes et fines avec une bande de frottement en fibres de polyamide et poils robustes de polypropylène. Elle est ainsi parfaite pour l'élimination des saletés tenaces lors du nettoyage en profondeur de sols lisses ou légèrement texturés et résistants à l'eau. La fixation à languettes astucieuse permet d'éviter le contact du détergent et de la serpillère avec la peau pendant ou après le nettoyage. La bonnette dispose en outre de 4 boucles de couleur bleue, rouge, jaune et verte. Grâce à ce code de couleurs, la bonnette peut être réservée à une zone à nettoyer pour éviter les contaminations croisées ; il suffit de découper les boucles qui ne servent plus. Cette serpillère microfibre peut être utilisée avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.