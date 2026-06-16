Microvezel mop korte vezel tab schuurpapier 40cm
Schurende microvezelmop met korte vezels en lipbevestiging, evenals geïntegreerde polyamidevezels en robuuste polypropyleenborstels voor het losmaken van bijzonder hardnekkig vuil.
De schurende microvezelmop heeft korte, fijne vezels en een schuurband van geïntegreerde polyamidevezels en robuuste polypropyleenborstels. Dit maakt het ideaal voor het verwijderen van hardnekkig vuil bij het reinigen van gladde en licht gestructureerde, waterbestendige vloeren. Dankzij een slimme flapfixatie wordt elk huidcontact tussen het schoonmaakpersoneel en de mophoezen tijdens of na het reinigen vermeden. Daarnaast heeft de mophoes in totaal 4 lussen in de kleuren blauw, rood, geel en groen. Met behulp van dit kleurgecodeerde systeem kan de hoes duidelijk worden toegewezen aan een specifiek reinigingsgebied en wordt kruisbesmetting effectief voorkomen - de lussen die niet nodig zijn, worden eenvoudigweg afgesneden. De microvezelmop is geschikt voor gebruik in het vlakmopsysteem met een dubbele emmerwagen of een enkele emmerwagen en pers van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|CLASSIC
|Vloertype
|Harde vloeren / Veerkrachtige vloeren
|Bodemgesteldheid
|Glad en licht gestructureerd
|Mate van vervuiling
|Hoog
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Werkbreedte (cm)
|40
|Textiel fixatie
|Kleppen
|Materiaal
|50% PET/20% PA/30% PP
|Textiel materiaal
|50% PET/20% PA/30% PP
|Productiemethode:
|PET-geweven draagdoek met aangestikte lussen
|Textielstructuur
|Lus stapel
|Wastemperatuur (°C)
|90
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging