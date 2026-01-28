Formulé sans étiquetage et certifié par l'écolabel européen ainsi que par le label écologique autrichien, le détergent pour vitres SurfacePro CA 40 R eco!perform conjugue avec brio pouvoir nettoyant, respect de l'environnement et sécurité d'utilisation. Pratique et prêt à l'emploi pour le nettoyage manuel avec la méthode de pulvérisation, ce détergent à base d'alcool est parfaitement adapté non seulement aux surfaces en verre comme les vitres ou les miroirs, mais aussi aux surfaces en plastique. Il élimine avec fiabilité les marques de doigts, les souillures de graisse et de pollution ainsi que les poussières. Même les surfaces brillantes sèchent rapidement sans traces après le nettoyage. Le produit laisse seulement un parfum agréable d'agrumes. Finie la corvée d'essuyage ! Le détergent SurfacePro CA 40 R eco!perform est disponible en plusieurs conditionnements : le flacon réutilisable de 0,5 litre est rechargeable et adapté à l'utilisation avec la tête de pulvérisation de mousse 2 en 1 haut de gamme de Kärcher.