Niet-toxisch, gecertificeerd met het EU Ecolabel en bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel, combineert onze SurfacePro CA 40 R eco!perform glasreiniger moeiteloos hoge reinigingskracht met milieuvriendelijkheid en gebruikerveiligheid. Klaar voor gebruik voor handmatige reiniging met de spraymethode, is het alcoholbasisreinigingsmiddel niet alleen ideaal voor glasoppervlakken zoals ramen of spiegels, maar ook voor plastic oppervlakken. Vingerafdrukken, vet en stof, evenals vervuiling door uitstoot worden betrouwbaar verwijderd. Zelfs glanzende oppervlakken drogen snel en streeploos, met alleen een aangename citrusgeur achter. Geen tijdrovend polijsten meer. SurfacePro CA 40 R eco!perform is verkrijgbaar in verschillende verpakkingsformaten. De 0,5-liter hervulbare fles kan worden bijgevuld en is tevens geschikt voor toepassing met de hoogwaardige 2-in-1 schuimspraykop van Kärcher.