Microvezel klittenbandmop, glas, 30 cm
Pluis- en streeploos reinigen: met de hoogwaardige klittenbandmop van microvezel, passend bij de klittenbandhouder van 30 cm, kunt u alle glanzende oppervlakken in een mum van tijd reinigen.
Het microvezel klittenband, passend bij de 30 cm klittenbandhouder, reinigt alle gladde en glanzende oppervlakken zoals glas effectief en zonder resten achter te laten. De fijne, hoogwaardige microvezels verwijderen zelfs de kleinste deeltjes, bieden een uitstekende vuilopname en zorgen daardoor voor een streep- en pluisvrij resultaat. De klittenbandmop kan zowel voorgeconditioneerd als met de spraymethode worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Textiel materiaal
|80% PET / 20% PA
|Productiemethode:
|Gebreid rond weefsel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 95
|Wasadvies (°C)
|60
|Droger temperatuur (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 250
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,2 / 215
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b) (mm)
|300 x 105
|Afmetingen, verpakt (mm)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
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Toepassingen
- Oppervlakte - glasreiniging
- Ramen