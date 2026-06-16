Het microvezel klittenband, passend bij de 30 cm klittenbandhouder, reinigt alle gladde en glanzende oppervlakken zoals glas effectief en zonder resten achter te laten. De fijne, hoogwaardige microvezels verwijderen zelfs de kleinste deeltjes, bieden een uitstekende vuilopname en zorgen daardoor voor een streep- en pluisvrij resultaat. De klittenbandmop kan zowel voorgeconditioneerd als met de spraymethode worden gebruikt.