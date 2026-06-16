Microvezel klittenbandmop, glas, 30 cm

Pluis- en streeploos reinigen: met de hoogwaardige klittenbandmop van microvezel, passend bij de klittenbandhouder van 30 cm, kunt u alle glanzende oppervlakken in een mum van tijd reinigen.

Het microvezel klittenband, passend bij de 30 cm klittenbandhouder, reinigt alle gladde en glanzende oppervlakken zoals glas effectief en zonder resten achter te laten. De fijne, hoogwaardige microvezels verwijderen zelfs de kleinste deeltjes, bieden een uitstekende vuilopname en zorgen daardoor voor een streep- en pluisvrij resultaat. De klittenbandmop kan zowel voorgeconditioneerd als met de spraymethode worden gebruikt.

Specificaties

Technische gegevens

Programma ADVANCED
Soort textiel Herbruikbaar textiel
Textiel materiaal 80% PET / 20% PA
Productiemethode: Gebreid rond weefsel
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Droger temperatuur (°C) 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 250
Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,2 / 215
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 300 x 105
Afmetingen, verpakt (mm) 300 x 105 x 10

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Videos
Toepassingen
  • Oppervlakte - glasreiniging
  • Ramen
Reinigingsmiddel