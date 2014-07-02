L'IVC 60/12-1 Tact EC est un aspirateur industriel compact et optimal pour le nettoyage des machines de production et des environnements de production. Son moteur EC sans usure en fait le candidat parfait pour une utilisation continue en conditions difficiles. L'aspirateur est doté d'un décolmatage automatique du filtre, convient parfaitement aux poussières fines et peut également être utilisé sans difficulté comme unité d'aspiration stationnaire en combinaison avec des machines de production et de conditionnement.