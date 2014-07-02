Aspirateurs industriels IVC 60/12-1 Tact EC
Aspirateur industriel compact avec décolmatage automatique du filtre et moteur EC sans usure pour une utilisation continue. Idéal pour les poussières fines dans les environnements de production, également en guise d'unité d'aspiration stationnaire.
L'IVC 60/12-1 Tact EC est un aspirateur industriel compact et optimal pour le nettoyage des machines de production et des environnements de production. Son moteur EC sans usure en fait le candidat parfait pour une utilisation continue en conditions difficiles. L'aspirateur est doté d'un décolmatage automatique du filtre, convient parfaitement aux poussières fines et peut également être utilisé sans difficulté comme unité d'aspiration stationnaire en combinaison avec des machines de production et de conditionnement.
Caractéristiques et avantages
Turbine EC à faible usureConception sans balais pour un fonctionnement à faible usure. Adapté à l'utilisation en trois-huit grâce à une durée de vie de 5 000 heures au minimum.
Système de décolmatage automatique du filtre TactDécolmatage automatique du filtre grâce à des impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compactForme compacte et conviviale du filtre. Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Dépression (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|59
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 690 x 995
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires fournis: Non
- Arrêt automatique de l'état de remplissage