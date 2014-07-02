Industriezuiger IVC 60/12-1 Tact Ec
Compacte industriezuiger met automatisch filterreinigingssysteem en slijtvaste EC-motor voor ononderbroken gebruik. Ideaal voor fijn stof in productieruimtes – ook geschikt voor stationair gebruik.
De compacte IVC 60/12-1 Tact EC industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productiemachines en -ruimte. Deze machine kan de meest hardnekkige vervuiling aan in non-stop gebruik, dankzij zijn slijtvaste EC-motor. Deze stofzuiger is voorzien van een automatisch filterreinigingssysteem, het is ideaal voor het opzuigen van fijn stof en kan ook eenvoudig worden gebruikt als stationaire machine voor de productieruimte of -machines.
Kenmerken en voordelen
Slijtvaste EC-turbineBorstelloos ontwerp voor slijtvaste werking. Geschikt voor ploegendienst dankzij een minimale levensduur van 5000 uur.
Automatische filterreiniging TactAutomatische filterreiniging door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met compact vlakfilterDuidelijk compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|62,5 / 225
|Vacuüm (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|0,95
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|59
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 690 x 995
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
- Automatische uitschakeling bij vol reservoir.