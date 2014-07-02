Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Ap
Aspirateur industriel compact et maniable d'entrée de gamme. Équipé d'un décolmatage semi-automatique du filtre, de grandes roues et de roulettes avec frein. Idéal pour le nettoyage des machines et espaces de production.
L'IVC 60/24-2 Ap est un aspirateur industriel compact doté de grandes roues et de roulettes avec frein. Cet appareil d'entrée de gamme maniable est facile à manœuvrer et prédestiné aux nettoyages mobiles sur les machines de production et dans les environnements de production. Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une longue durée de vie du filtre.
Caractéristiques et avantages
Équipé de 2 moteurs de turbinePour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.
Décolmatage manuel du filtre IVC (Ap)Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compactForme compacte et conviviale du filtre. Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|59
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 690 x 995
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires fournis: Non