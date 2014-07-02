L'IVC 60/24-2 Ap est un aspirateur industriel compact doté de grandes roues et de roulettes avec frein. Cet appareil d'entrée de gamme maniable est facile à manœuvrer et prédestiné aux nettoyages mobiles sur les machines de production et dans les environnements de production. Le décolmatage semi-automatique du filtre garantit une longue durée de vie du filtre.