L'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² convient parfaitement au nettoyage des espaces et machines de production. Cet appareil est équipé de grandes roues et de roulettes avec frein, ce qui facilite son déplacement et permet de l'utiliser pour des applications mobiles. Le décolmatage du filtre Tact² automatique garantit une longue durée d'utilisation sans interruption.