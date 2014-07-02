Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact²
Aspirateur industriel compact doté de grandes roues et de roulettes avec frein pour une mobilité optimale. Avec décolmatage automatique du filtre Tact² pour une longue durée d'utilisation sans interruption.
L'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² convient parfaitement au nettoyage des espaces et machines de production. Cet appareil est équipé de grandes roues et de roulettes avec frein, ce qui facilite son déplacement et permet de l'utiliser pour des applications mobiles. Le décolmatage du filtre Tact² automatique garantit une longue durée d'utilisation sans interruption.
Caractéristiques et avantages
Équipé de 2 moteurs de turbinePour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compactForme compacte et conviviale du filtre. Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids emballage inclus (kg)
|68,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 690 x 995
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires fournis: Non
- Arrêt automatique de l'état de remplissage