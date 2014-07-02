Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact²

Aspirateur industriel compact doté de grandes roues et de roulettes avec frein pour une mobilité optimale. Avec décolmatage automatique du filtre Tact² pour une longue durée d'utilisation sans interruption.

L'aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² convient parfaitement au nettoyage des espaces et machines de production. Cet appareil est équipé de grandes roues et de roulettes avec frein, ce qui facilite son déplacement et permet de l'utiliser pour des applications mobiles. Le décolmatage du filtre Tact² automatique garantit une longue durée d'utilisation sans interruption.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact²: Équipé de 2 moteurs de turbine
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.
Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact²: Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact²: Équipé d'un filtre plissé plat compact
Forme compacte et conviviale du filtre. Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Volume de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 73
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,95
Poids emballage inclus (kg) 68,2
Dimensions (L × l × h) (mm) 970 x 690 x 995

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires fournis: Non
  • Arrêt automatique de l'état de remplissage
