Grâce à ses grandes roues et ses roulettes avec frein, l’IVC 60/24-2 Tact² Longopac® est facile à déplacer et convient ainsi parfaitement pour les interventions mobiles dans les zones de fabrication et au niveau des machines de production. Son système Longopac® garantit toujours une élimination fiable des saletés sèches aspirées tout en minimisant les émissions de poussière. Le décolmatage automatique du filtre Tact² assure de longs intervalles de travail sans interruptions.