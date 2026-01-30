Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact² Lp
Pour l’élimination de matières sèches telles que les poussières minérales tout en minimisant les émissions de poussière: l’aspirateur industriel compact IVC 60/24-2 Tact² Longopac® avec décolmatage automatique du filtre Tact².
Grâce à ses grandes roues et ses roulettes avec frein, l’IVC 60/24-2 Tact² Longopac® est facile à déplacer et convient ainsi parfaitement pour les interventions mobiles dans les zones de fabrication et au niveau des machines de production. Son système Longopac® garantit toujours une élimination fiable des saletés sèches aspirées tout en minimisant les émissions de poussière. Le décolmatage automatique du filtre Tact² assure de longs intervalles de travail sans interruptions.
Caractéristiques et avantages
Système d'évacuation Longopac® sécuriséPermet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé. Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées. Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.
Équipé de 2 moteurs de turbinePour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compact
- Forme compacte et conviviale du filtre.
- Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|66
|Poids emballage inclus (kg)
|69,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|950 x 690 x 1170
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires fournis: Non