Industriezuiger IVC 60/24-2 Tact² Longopac

Compacte industriezuiger met grote wielen en zwenkwieltjes met rem voor een optimale mobiliteit. Met TACT² automatisch filterreinigingssysteem voor lange werktijden zonder onderbrekingen.

De compacte IVC 60/24-2 Tact² Longopac industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Het apparaat is uitgerust met grote wielen en zwenkwieljtes met rem, waardoor hij gemakkelijk te verplaatsen is en ideaal is voor mobiel gebruik. Het TACT² automatisch filterreinigingssysteem garandeert lange werkuren zonder onderbreking.

Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteem
Veilig Longopac®-afvoersysteem
Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Uitgerust met twee ventilatormotoren
Uitgerust met twee ventilatormotoren
Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Elektronische aansturing van de aandrijving om hoge aanloopstromen te vermijden.
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met compact vlakfilter
  • Duidelijk compact ontwerp van het filter.
  • Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 532
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,4
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 0,95
Gewicht zonder toebehoren (kg) 66
Gewicht (incl. doos) (kg) 69,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 950 x 690 x 1170

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
