Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact² M

Aspirateur industriel compact et maniable avec décolmatage automatique du filtre Tact². Idéal pour le nettoyage des machines et espaces de production contenant des poussières nocives de la classe de poussière M.

L'IVC 60/24-2 Tact² M est un aspirateur industriel compact doté de grandes roues et de roulettes avec frein. Cet appareil extrêmement maniable est optimal pour le nettoyage des machines de production et des espaces de production. En outre, l'aspirateur est homologué pour les poussières nocives de la classe de poussière M. Le décolmatage automatique du filtre Tact² garantit une longue durée d'utilisation sans interruption intempestive.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact² M: Classe de poussière M
Classe de poussière M
Appareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact² M: Équipé de 2 moteurs de turbine
Équipé de 2 moteurs de turbine
Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.
Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact² M: Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Avec filtre plissé compact
  • Forme compacte et conviviale du filtre.
  • Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 148 / 532
Dépression (mbar/kPa) 254 / 25,4
Volume de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,4
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 73
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 0,95
Poids sans accessoires (kg) 60
Dimensions (L × l × h) (mm) 970 x 690 x 995

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires fournis: Non
