L'IVC 60/24-2 Tact² M est un aspirateur industriel compact doté de grandes roues et de roulettes avec frein. Cet appareil extrêmement maniable est optimal pour le nettoyage des machines de production et des espaces de production. En outre, l'aspirateur est homologué pour les poussières nocives de la classe de poussière M. Le décolmatage automatique du filtre Tact² garantit une longue durée d'utilisation sans interruption intempestive.