Aspirateurs industriels IVC 60/24-2 Tact² M
Aspirateur industriel compact et maniable avec décolmatage automatique du filtre Tact². Idéal pour le nettoyage des machines et espaces de production contenant des poussières nocives de la classe de poussière M.
L'IVC 60/24-2 Tact² M est un aspirateur industriel compact doté de grandes roues et de roulettes avec frein. Cet appareil extrêmement maniable est optimal pour le nettoyage des machines de production et des espaces de production. En outre, l'aspirateur est homologué pour les poussières nocives de la classe de poussière M. Le décolmatage automatique du filtre Tact² garantit une longue durée d'utilisation sans interruption intempestive.
Caractéristiques et avantages
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Équipé de 2 moteurs de turbinePour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale. Commande électronique de l'entraînement pour éviter les courants de démarrage élevés.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Avec filtre plissé compact
- Forme compacte et conviviale du filtre.
- Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,4
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,95
|Poids sans accessoires (kg)
|60
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 690 x 995
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires fournis: Non