Un compresseur à canal latéral sans usure Le compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit. Le compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.

Décolmatage manuel du filtre IVC (Ap) Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.