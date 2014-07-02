Aspirateurs industriels IVC 60/30 Ap

L’aspirateur industriel IVC 60/30 Ap est un modèle triphasé. Compact et très maniable, cet aspirateur professionnel est idéal pour l’aspiration des déchets sur les lignes de production.

Compact et très maniable, l’IVC 60/30 Ap est un aspirateur industriel triphasé doté d’une qualité d’équipement et de filtration exemplaire. Polyvalent, il aspire l’eau et les poussières. Grâce au décolmatage manuel du filtre, la puissance d’aspiration est constante.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVC 60/30 Ap: Un compresseur à canal latéral sans usure
Le compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.
Aspirateurs industriels IVC 60/30 Ap: Décolmatage manuel du filtre IVC (Ap) 
Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
Aspirateurs industriels IVC 60/30 Ap: Équipé d'un filtre plissé plat compact
Forme compacte et conviviale du filtre. Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Dépression (mbar/kPa) 286 / 28,6
Volume de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 70 DN 50 DN 40
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 77
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,9
Poids sans accessoires (kg) 88
Poids emballage inclus (kg) 89,5
Dimensions (L × l × h) (mm) 970 x 690 x 1240

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires fournis: Non
