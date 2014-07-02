Aspirateurs industriels IVC 60/30 Ap
L’aspirateur industriel IVC 60/30 Ap est un modèle triphasé. Compact et très maniable, cet aspirateur professionnel est idéal pour l’aspiration des déchets sur les lignes de production.
Compact et très maniable, l’IVC 60/30 Ap est un aspirateur industriel triphasé doté d’une qualité d’équipement et de filtration exemplaire. Polyvalent, il aspire l’eau et les poussières. Grâce au décolmatage manuel du filtre, la puissance d’aspiration est constante.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral sans usureLe compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.
Décolmatage manuel du filtre IVC (Ap)Utilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compactForme compacte et conviviale du filtre. Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,9
|Poids sans accessoires (kg)
|88
|Poids emballage inclus (kg)
|89,5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 690 x 1240
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires fournis: Non