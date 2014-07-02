Industriezuiger IVC 60/30 Ap

De compacte industriezuiger IVC 60/30 Ap is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. De slijtvaste zijkanaalventilator maakt dit toestel uitermate geschikt voor een continu gebruik.

De compacte IVC 60/30 Ap industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor is deze machine ook geschikt voor continu gebruik. Ideaal als stationaire zuigeenheid voor productie- en verpakkingsmachines. Handmatige filterreiniging zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de filter.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVC 60/30 Ap: Slijtvaste zijkanaalcompressor
Slijtvaste zijkanaalcompressor
Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Industriezuiger IVC 60/30 Ap: Handmatige Ap-filterreiniging van IVC.
Handmatige Ap-filterreiniging van IVC.
Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
Industriezuiger IVC 60/30 Ap: Uitgerust met compact vlakfilter
Uitgerust met compact vlakfilter
Duidelijk compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 70 ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,9
Gewicht zonder toebehoren (kg) 88
Gewicht (incl. doos) (kg) 89,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 970 x 690 x 1240

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVC 60/30 Ap
Industriezuiger IVC 60/30 Ap
Industriezuiger IVC 60/30 Ap
Videos
Toebehoren