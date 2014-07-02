De compacte IVC 60/30 Ap industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor is deze machine ook geschikt voor continu gebruik. Ideaal als stationaire zuigeenheid voor productie- en verpakkingsmachines. Handmatige filterreiniging zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de filter.