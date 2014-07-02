Industriezuiger IVC 60/30 Ap
De compacte IVC 60/30 Ap industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor is deze machine ook geschikt voor continu gebruik. Ideaal als stationaire zuigeenheid voor productie- en verpakkingsmachines. Handmatige filterreiniging zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de filter.
Kenmerken en voordelen
Slijtvaste zijkanaalcompressorEen zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Handmatige Ap-filterreiniging van IVC.Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
Uitgerust met compact vlakfilterDuidelijk compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,9
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|88
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|89,5
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 690 x 1240
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee