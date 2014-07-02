Aspirateurs industriels IVC 60/30 Tact²
Aspirateur industriel compact pour le nettoyage des espaces de production et des machines de production. Convient aussi à une utilisation continue grâce au compresseur à canal latéral sans usure. Par conséquent également utilisable comme unité d'aspiration stationnaire dans les machines de production ou de conditionnement.
L’IVC 60/30 Tact² est équipé d’un moteur en 400 V triphasé et d’une turbine produisant une dépression de 286 mbar et un débit de 68 l/s. Il permet ainsi d’éliminer sans peine tout type de détritus (eau et poussières). Equipé d’un pré-séparateur cyclonique et de 2 filtres plissé plat d’une surface filtrante totale de 19000 cm², il sépare facilement déchets et poussières fines. Cet aspirateur est également doté d’une sonde magnétothermique permettant de détecter si la cuve est pleine. Il n’y a donc aucun risque de débordement de liquides conducteurs ou non conducteurs (huiles, lubrifiants) et de certains solides. Grâce au système de double décolmatage automatique Tact², le nettoyage du filtre est systématiquement réalisé à intervalles réguliers (toutes les 15 secondes), offrant ainsi une aspiration constante sans intervention de l’utilisateur. Robuste et maniable, il peut être emmené partout en production, sur les lieux de stockage ou dans les ateliers de maintenance. L’IVC est proposé en standard sans accessoire d’aspiration afin de pouvoir optimiser le choix de chaque accessoire en fonction du besoin spécifique aux différentes applications.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral sans usureLe compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compactForme compacte et conviviale du filtre. Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,9
|Poids sans accessoires (kg)
|95
|Poids emballage inclus (kg)
|95,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 690 x 1240
Équipement
- Accessoires fournis: Non
- Arrêt automatique de l'état de remplissage