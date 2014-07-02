L’IVC 60/30 Tact² est équipé d’un moteur en 400 V triphasé et d’une turbine produisant une dépression de 286 mbar et un débit de 68 l/s. Il permet ainsi d’éliminer sans peine tout type de détritus (eau et poussières). Equipé d’un pré-séparateur cyclonique et de 2 filtres plissé plat d’une surface filtrante totale de 19000 cm², il sépare facilement déchets et poussières fines. Cet aspirateur est également doté d’une sonde magnétothermique permettant de détecter si la cuve est pleine. Il n’y a donc aucun risque de débordement de liquides conducteurs ou non conducteurs (huiles, lubrifiants) et de certains solides. Grâce au système de double décolmatage automatique Tact², le nettoyage du filtre est systématiquement réalisé à intervalles réguliers (toutes les 15 secondes), offrant ainsi une aspiration constante sans intervention de l’utilisateur. Robuste et maniable, il peut être emmené partout en production, sur les lieux de stockage ou dans les ateliers de maintenance. L’IVC est proposé en standard sans accessoire d’aspiration afin de pouvoir optimiser le choix de chaque accessoire en fonction du besoin spécifique aux différentes applications.