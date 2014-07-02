Industriezuiger IVC 60/30 Tact²
Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.
Kenmerken en voordelen
Slijtvaste zijkanaalcompressorEen zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met compact vlakfilterDuidelijk compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,9
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|95
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|95,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 690 x 1240
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
- Automatische uitschakeling bij vol reservoir.