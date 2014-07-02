Industriezuiger IVC 60/30 Tact²

Compacte industriezuiger voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Geschikt voor een continu gebruik dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor. Hierdoor kan het apparaat ook worden gebruikt als een stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.

De compacte IVC 60/30 Tact² industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor, kan dit toestel ook worden gebruikt voor ononderbroken gebruik en bijvoorbeeld als stationaire zuigunit in deproductie en bij verpakkingsmachines.

Kenmerken en voordelen
Slijtvaste zijkanaalcompressor
Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met compact vlakfilter
Duidelijk compact ontwerp van het filter. Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,9
Gewicht zonder toebehoren (kg) 95
Gewicht (incl. doos) (kg) 95,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 970 x 690 x 1240

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
  • Automatische uitschakeling bij vol reservoir.
