Aspirateurs industriels IVC 60/30 Tact² Lp

Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Longopac®. Aspirateur compact avec compresseur à canal latéral pour aspirer les matières sèches. Avec décolmatage du filtre Tact² et système d’élimination Longopac®.

Notre aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Longopac® a été conçu pour le nettoyage des zones de fabrication et des machines de production. Son compresseur à canal latéral inusable ainsi que le décolmatage automatique du filtre Tact² permettent d’utiliser cet aspirateur compact en service continu, p. ex. comme station d’aspiration au niveau des lignes de production et d’emballage. Grâce au système Longopac®, les matières sèches telles que les poussières minérales sont éliminées sans causer de fortes émissions.

Caractéristiques et avantages
Système d'évacuation Longopac® sécurisé
Système d'évacuation Longopac® sécurisé
Permet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé. Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées. Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.
Un compresseur à canal latéral sans usure
Un compresseur à canal latéral sans usure
Le compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²
Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compact
  • Forme compacte et conviviale du filtre.
  • Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Dépression (mbar/kPa) 286 / 28,6
Volume de la cuve (l) 60
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Puissance nominale à l'entrée (kW) 3
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 70
Diamètre nominal des accessoires DN 50 DN 40
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 77
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1,9
Poids sans accessoires (kg) 100
Poids emballage inclus (kg) 107
Dimensions (L × l × h) (mm) 970 x 690 x 1240

Équipement

  • Filtre principal: Filtre plissé plat
  • Accessoires fournis: Non
