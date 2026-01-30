Notre aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Longopac® a été conçu pour le nettoyage des zones de fabrication et des machines de production. Son compresseur à canal latéral inusable ainsi que le décolmatage automatique du filtre Tact² permettent d’utiliser cet aspirateur compact en service continu, p. ex. comme station d’aspiration au niveau des lignes de production et d’emballage. Grâce au système Longopac®, les matières sèches telles que les poussières minérales sont éliminées sans causer de fortes émissions.