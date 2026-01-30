Aspirateurs industriels IVC 60/30 Tact² Lp
Aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Longopac®. Aspirateur compact avec compresseur à canal latéral pour aspirer les matières sèches. Avec décolmatage du filtre Tact² et système d’élimination Longopac®.
Notre aspirateur industriel IVC 60/30 Tact² Longopac® a été conçu pour le nettoyage des zones de fabrication et des machines de production. Son compresseur à canal latéral inusable ainsi que le décolmatage automatique du filtre Tact² permettent d’utiliser cet aspirateur compact en service continu, p. ex. comme station d’aspiration au niveau des lignes de production et d’emballage. Grâce au système Longopac®, les matières sèches telles que les poussières minérales sont éliminées sans causer de fortes émissions.
Caractéristiques et avantages
Système d'évacuation Longopac® sécuriséPermet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé. Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées. Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.
Un compresseur à canal latéral sans usureLe compresseur à canal latéral s'illustre par sa puissance d'aspiration alliée à une durée de vie très élevée, 20 000 heures minimum. Ces appareils sont ainsi parfaits pour un travail en trois-huit.
Double système de décolmatage automatique du filtre Tact²Décolmatage automatique des filtres par le biais d'impulsions d'air ciblées et puissantes. Malgré le décolmatage du filtre, la puissance d'aspiration reste élevée en permanence. La longue durée de vie du filtre réduit les frais de maintenance.
Équipé d'un filtre plissé plat compact
- Forme compacte et conviviale du filtre.
- Adapté au ramassage des poussières sèches à écoulement libre jusqu'à la classe de poussière M.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,9
|Poids sans accessoires (kg)
|100
|Poids emballage inclus (kg)
|107
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|970 x 690 x 1240
Équipement
- Filtre principal: Filtre plissé plat
- Accessoires fournis: Non