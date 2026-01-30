Industriezuiger IVC 60/30 Tact² Longopac
De compacte IVC 60/30 Tact² Longopac industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor, kan deze industriezuiger ook gebruikt worden voor continu gebruik en ook bv. als stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Slijtvaste zijkanaalcompressorEen zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met compact vlakfilter
- Duidelijk compact ontwerp van het filter.
- Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,9
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|100
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|107
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|970 x 690 x 1240
Uitvoering
- Hoofdfilter: Vlakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee