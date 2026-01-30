Industriezuiger IVC 60/30 Tact² Longopac

Compacte industriezuiger voor de reiniging van productie en machines. De slijtvaste zijkanaalcompressor maakt continu gebruik mogelijk, zelfs als stationaire zuiger voor verpakkingsmachines.

De compacte IVC 60/30 Tact² Longopac industriezuiger is ideaal voor de reiniging van productieruimtes en -machines. Dankzij de slijtvaste zijkanaalcompressor, kan deze industriezuiger ook gebruikt worden voor continu gebruik en ook bv. als stationaire zuigunit in de productie of voor verpakkingsmachines.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVC 60/30 Tact² Longopac: Veilig Longopac®-afvoersysteem
Veilig Longopac®-afvoersysteem
Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en afzonderlijk afvoeren van een grote verscheidenheid aan opgezogen materiaal. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Industriezuiger IVC 60/30 Tact² Longopac: Slijtvaste zijkanaalcompressor
Slijtvaste zijkanaalcompressor
Een zijkanaalcompressor overtuigt door grote zuigkracht bij een zeer lange levensduur van ten minste 20.000 uur. Deze apparaten zijn bovendien optimaal geschikt voor gebruik in meerploegensystemen.
Industriezuiger IVC 60/30 Tact² Longopac: Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
Automatisch filterreinigingssysteem Tact²
Automatische reiniging van de filters door middel van gerichte en krachtige luchtstoten. Ondanks filterreiniging blijft de zuigkracht constant hoog. Een lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
Uitgerust met compact vlakfilter
  • Duidelijk compact ontwerp van het filter.
  • Geschikt voor het opzuigen van vrijstromende, droge stoffen tot stofklasse M.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 1,9
Gewicht zonder toebehoren (kg) 100
Gewicht (incl. doos) (kg) 107
Afmetingen (l x b x h) (mm) 970 x 690 x 1240

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Vlakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
