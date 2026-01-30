Aspirateurs industriels IVM 40/24-2
Aspirateur industriel mobile et robuste IVM 40/24-2 de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs et adapté à une utilisation universelle dans l'industrie pour les matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M.
Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel de gamme standard IVM 40/24-2 équipé de 2 moteurs pour une aspiration universelle de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile PTFE de la classe de poussière M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide du système de décolmatage du filtre Pull and Clean sans désactiver l'aspirateur. La cuve de filtre et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
2 moteurs et turbines
- Puissance d'aspiration élevée et robustesse.
Cuvemobile en acier inoxydable
- La cuve peut être facilement retirée du châssis pour la vidange.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Dépression (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Volume de la cuve (l)
|40
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1,6
|Poids sans accessoires (kg)
|35,7
|Poids emballage inclus (kg)
|36,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|645 x 655 x 1150
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: Non
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les petites quantités de matières solides et de poussières fines