Industriezuiger IVM 40/24-2
2-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2. Geschikt voor fijnstof en grove vaste stoffen. Uitgevoerd met een sterfilter in stofklasse M.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2. Universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verschillende industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. De grote PTFE-sterfilter in stofklasse M kan met het 'Pull and Clean' filterreinigingssysteem eenvoudig, moeiteloos en efficiënt worden gereinigd zonder de stofzuiger uit te schakelen. De filterbehuizing en container zijn gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is gemaakt van gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.
Kenmerken en voordelen
2 ventilatormotoren
- Hoge zuigkracht en zeer robuust.
Verrijdbaar roestvrijstalen reservoir
- Nadat u het reservoir hebt laten zakken, kan het gemakkelijk uit het chassis verwijderd en naar het punt voor afvalverwijdering/lediging overgebracht worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|106 / 381,6
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|35,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|36,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleinere hoeveelheden grove materialen en stof