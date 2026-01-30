Durable, robuste, compact, mobile : notre aspirateur industriel IVM 40/24-2 M ACD de la gamme Medium, équipé de 2 moteurs, pour une aspiration universelle des matières solides inflammables fines et grossières hors zone ATEX. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 2 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile en PTFE certifié de la classe de poussière M se nettoie de manière facile, pratique et fiable grâce au système de décolmatage du filtre Pull and Clean, sans avoir à désactiver l'aspirateur. Le logement du filtre et la cuve à déchets de l'aspirateur industriel sont en acier inoxydable résistant aux acides tandis que le châssis est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues permettant un transport facile.