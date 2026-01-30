Aspirateurs industriels IVM 60/30
Aspirateur industriel robuste IVM 60/30 de gamme standard, avec compresseur à canal latéral durable et grand filtre en étoile de la classe de poussière M. Convient pour l'élimination de matières solides fines et grossières.
Un compresseur à canal latéral durable au fonctionnement triphasé, le grand filtre en étoile de la classe de poussière M ainsi que le décolmatage manuel et pratique du filtre avec transmission font partie des principaux atouts internes de notre aspirateur industriel IVM 60/30 de gamme standard. À l'extérieur, l'appareil robuste convainc par son boîtier solide en acier, un corps et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides ainsi que de grandes roues assurant un transport facile et une mobilité sûre. Cet aspirateur convient à une utilisation quasi universelle dans un environnement industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières, et ce même dans le cadre d'un fonctionnement en trois-huit si nécessaire.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 3 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVMUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grandPour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M. Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Dépression (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Volume de la cuve (l)
|60
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|79
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|99
|Poids emballage inclus (kg)
|100,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: Non