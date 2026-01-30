Un compresseur à canal latéral durable au fonctionnement triphasé, le grand filtre en étoile de la classe de poussière M ainsi que le décolmatage manuel et pratique du filtre avec transmission font partie des principaux atouts internes de notre aspirateur industriel IVM 60/30 de gamme standard. À l'extérieur, l'appareil robuste convainc par son boîtier solide en acier, un corps et une cuve en acier inoxydable résistant aux acides ainsi que de grandes roues assurant un transport facile et une mobilité sûre. Cet aspirateur convient à une utilisation quasi universelle dans un environnement industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières, et ce même dans le cadre d'un fonctionnement en trois-huit si nécessaire.