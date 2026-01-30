Een duurzame zijkanaalcompressor met 3-fasige werking, een grote sterfilter in stofklasse M en de eenvoudige, manuele filterreiniging met mechanische aandrijving zijn enkele van de interessante kenmerken van onze industriezuiger IVM 60/30 uit de middenklasse. Langs de buitenkant maakt deze robuuste industriezuiger indruk met zijn behuizing van resistent staal en een zuurbestendige roestvaste body en reservoir, alsook met zijn grote wielen voor een eenvoudig en veilig transport. De industriezuiger kan worden ingezet in bijna alle industriële omgevingen voor het verwijderen van fijn stof tot grof vuil - ook in een drieploegensysteem.