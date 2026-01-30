Industriezuiger IVM 60/30

Robuuste industriezuiger uit de middenklasse IVM 60/30 met een slijtvaste zijkanaalcompressor en grote sterfilter in stofklasse M. Geschikt voor het opzuigen van fijnstof en grof vast vuil.

Een duurzame zijkanaalcompressor met 3-fasige werking, een grote sterfilter in stofklasse M en de eenvoudige, manuele filterreiniging met mechanische aandrijving zijn enkele van de interessante kenmerken van onze industriezuiger IVM 60/30 uit de middenklasse. Langs de buitenkant maakt deze robuuste industriezuiger indruk met zijn behuizing van resistent staal en een zuurbestendige roestvaste body en reservoir, alsook met zijn grote wielen voor een eenvoudig en veilig transport. De industriezuiger kan worden ingezet in bijna alle industriële omgevingen voor het verwijderen van fijn stof tot grof vuil - ook in een drieploegensysteem.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVM 60/30: Slijtvaste zijkanaalcompressor
Slijtvaste zijkanaalcompressor
Met 3 kW vermogen en zachte start voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Industriezuiger IVM 60/30: Handmatige IVM-filterreiniging
Handmatige IVM-filterreiniging
Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Industriezuiger IVM 60/30: Voorzien van extra groot sterfilter
Voorzien van extra groot sterfilter
Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Tankinhoud (l) 60
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 70 ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 79
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 2,2
Gewicht zonder toebehoren (kg) 99
Gewicht (incl. doos) (kg) 100,9
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1030 x 680 x 1650

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVM 60/30
Industriezuiger IVM 60/30
Industriezuiger IVM 60/30
Videos
Toebehoren