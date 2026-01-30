Aspirateurs industriels IVM 60/36 -3
Aspirateur industriel robuste et mobile IVM 60/36-3 de gamme standard équipé de 3 moteurs et adapté à une utilisation universelle dans le secteur industriel pour l'élimination de matières solides fines et grossières. Avec filtre en étoile de la classe de poussière M.
Durable, robuste, mobile : notre aspirateur industriel de gamme standard IVM 60/36-3 équipé de 3 moteurs pour une aspiration universelle de matières solides fines et grossières en milieu industriel. Cet appareil fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile de la classe de poussière M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable par transmission. Le décolmatage du filtre lui confère une durée de vie prolongée, offrant ainsi une maintenance réduite. Le corps et la cuve à déchets de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le boîtier est fabriqué en acier robuste et dispose de grandes roues assurant un transport facile.
Caractéristiques et avantages
Trois moteurs de soufflerieTrois turbines performantes pour une puissance de nettoyage importante. Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
Décolmatage manuel du filtre IVMUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grandPour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M. Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Dépression (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Volume de la cuve (l)
|60
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3,6
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|79
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|68
|Poids emballage inclus (kg)
|72,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Équipement
- Filtre principal: Filtre en étoile
- Accessoires fournis: Non