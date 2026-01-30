Een lange levensduur, robuust en mobiel: de 3-motorige industriezuiger uit de middenklasse IVM 60 / 36-3 voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. Een betrouwbaar éénfasig aangedreven toestel, elk van de drie motoren kan individueel worden aangestuurd. De grote sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd door het gebruik van een transmissie-overbrenging. Deze gedoseerde overdracht draagt bovendien bij aan een langere levensduur van de grote sterfilter, waardoor er dus ook minder onderhoud nodig is. De industriezuiger en het reservoir van de machine zijn gemaakt in zuurbestendig roestvast staal, terwijl de behuizing is vervaardigd in resistent staal en grote wielen heeft die het transport vereenvoudigen.