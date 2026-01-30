Industriezuiger IVM 60/36 -3
3- motoren, mobiele en robuuste middenklasse industriezuiger IVM 60-36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met een sterfilter in stofklasse M.
Een lange levensduur, robuust en mobiel: de 3-motorige industriezuiger uit de middenklasse IVM 60 / 36-3 voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. Een betrouwbaar éénfasig aangedreven toestel, elk van de drie motoren kan individueel worden aangestuurd. De grote sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd door het gebruik van een transmissie-overbrenging. Deze gedoseerde overdracht draagt bovendien bij aan een langere levensduur van de grote sterfilter, waardoor er dus ook minder onderhoud nodig is. De industriezuiger en het reservoir van de machine zijn gemaakt in zuurbestendig roestvast staal, terwijl de behuizing is vervaardigd in resistent staal en grote wielen heeft die het transport vereenvoudigen.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met 3 ventilatormotorenDrie krachtige ventilatoren voor indrukwekkende reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
Handmatige IVM-filterreinigingMoeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilterVoor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|221 / 799
|Vacuüm (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tankinhoud (l)
|60
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50 ID 40
|Geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|68
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|72,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee