Industriezuiger IVM 60/36 -3

3- motoren, mobiele en robuuste middenklasse industriezuiger IVM 60-36-3 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met een sterfilter in stofklasse M.

Een lange levensduur, robuust en mobiel: de 3-motorige industriezuiger uit de middenklasse IVM 60 / 36-3 voor het opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in industriële omgevingen. Een betrouwbaar éénfasig aangedreven toestel, elk van de drie motoren kan individueel worden aangestuurd. De grote sterfilter in stofklasse M kan eenvoudig, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd door het gebruik van een transmissie-overbrenging. Deze gedoseerde overdracht draagt bovendien bij aan een langere levensduur van de grote sterfilter, waardoor er dus ook minder onderhoud nodig is. De industriezuiger en het reservoir van de machine zijn gemaakt in zuurbestendig roestvast staal, terwijl de behuizing is vervaardigd in resistent staal en grote wielen heeft die het transport vereenvoudigen.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVM 60/36 -3: Uitgerust met 3 ventilatormotoren
Uitgerust met 3 ventilatormotoren
Drie krachtige ventilatoren voor indrukwekkende reinigingsprestaties. Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
Industriezuiger IVM 60/36 -3: Handmatige IVM-filterreiniging
Handmatige IVM-filterreiniging
Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Industriezuiger IVM 60/36 -3: Voorzien van extra groot sterfilter
Voorzien van extra groot sterfilter
Voor veilig stofzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse M. Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Stroomsoort (V) 220 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 221 / 799
Vacuüm (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tankinhoud (l) 60
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3,6
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 70 ID 50 ID 40
Geluidsniveau (dB(A)) 79
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 2,2
Gewicht zonder toebehoren (kg) 68
Gewicht (incl. doos) (kg) 72,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1020 x 680 x 1490

Uitvoering

  • Hoofdfilter: Sterfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriezuiger IVM 60/36 -3
Industriezuiger IVM 60/36 -3
Industriezuiger IVM 60/36 -3
Videos
Toebehoren