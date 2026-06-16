Aspirateurs industriels IVR-B 20/8
Petit aspirateur d'appoint polyvalent IVR-B 20/8 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Convient pour l'aspiration des déchets de poinçonnage, des copeaux et de la poussière grossière.
L'aspirateur industriel IVR-B 20/8 est parfaitement adapté aux utilisations exigeantes dans l'industrie de transformation des métaux et des matières plastiques. Son format particulièrement bas et compact permet un large éventail d'applications. Le puissant filtre à cartouche et la cuve en acier inoxydable de haute qualité permettent une aspiration fiable et sûre des déchets de poinçonnage, des copeaux et des poussières. Le compresseur à canal latéral durable garantit quant à lui une utilisation continue notamment sur les lignes de production, tandis qu'un silencieux efficace réduit le niveau sonore au minimum. De plus, certains composants habituels ont été délibérément omis lors de la conception de l'appareil afin de garantir une manipulation particulièrement simple et des frais de maintenance très réduits.
Caractéristiques et avantages
Dimensions compactesRangement et installation faciles entre les machines de production, voire au-dessus ou en dessous de celles-ci. La taille réduite offre différentes possibilités d'application. Le puissant compresseur à canal latéral assure des applications polyvalentes.
Cuve en acier inoxydable autonomeLa cuve peut être soulevée de la plaque de base de l'appareil. Attaches de sécurité sur le couvercle permettant un transport sécurisé.
Un compresseur à canal latéral sans usureAppareil compact avec 0,8 kW de puissance absorbée pour l'aspiration de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Équipé d'un filtre à cartouche durable
- Pour une aspiration sécurisée des matières solides et des petites quantités de poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Forme compacte et très conviviale du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Dépression (mbar/kPa)
|90 / 9
|Volume de la cuve (l)
|20
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|0,8
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50 DN 40
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|70
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|0,7
|Poids sans accessoires (kg)
|32
|Poids emballage inclus (kg)
|32,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|610 x 450 x 480