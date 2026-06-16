L'aspirateur industriel IVR-B 20/8 est parfaitement adapté aux utilisations exigeantes dans l'industrie de transformation des métaux et des matières plastiques. Son format particulièrement bas et compact permet un large éventail d'applications. Le puissant filtre à cartouche et la cuve en acier inoxydable de haute qualité permettent une aspiration fiable et sûre des déchets de poinçonnage, des copeaux et des poussières. Le compresseur à canal latéral durable garantit quant à lui une utilisation continue notamment sur les lignes de production, tandis qu'un silencieux efficace réduit le niveau sonore au minimum. De plus, certains composants habituels ont été délibérément omis lors de la conception de l'appareil afin de garantir une manipulation particulièrement simple et des frais de maintenance très réduits.