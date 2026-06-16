Aspirateurs industriels IVR-B 30/15

Petit et puissant aspirateur d'appoint IVR-B 30/15 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Polyvalent. Idéal pour les déchets de poinçonnage, les copeaux ou la poussière grossière.

L'IVR-B 30/15 est un aspirateur industriel compact de conception basse qui convient parfaitement à une utilisation dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. La cuve en acier inoxydable de haute qualité offre une résistance optimale aux conditions les plus difficiles. Grâce au filtre à cartouche utilisé, les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières peuvent être aspirés de manière fiable. Les composants d'aspiration inutiles ont été délibérément omis dans la construction de l'appareil. Le résultat en est un aspirateur particulièrement facile à utiliser et nécessitant très peu d'entretien. Le compresseur à canal latéral durable garantit une utilisation continue sans problème (par ex. sur les lignes de production). Un silencieux efficace assure la réduction du niveau sonore à un minimum agréable.

Caractéristiques et avantages
Aspirateurs industriels IVR-B 30/15: Dimensions compactes
Dimensions compactes
La taille réduite offre différentes possibilités d'application. Rangement et installation faciles entre les machines de production, voire au-dessus ou en dessous de celles-ci. Le puissant compresseur à canal latéral assure des applications polyvalentes.
Aspirateurs industriels IVR-B 30/15: Cuve en acier inoxydable autonome
Cuve en acier inoxydable autonome
La cuve peut être soulevée de la plaque de base de l'appareil. Attaches de sécurité sur le couvercle permettant un transport sécurisé.
Aspirateurs industriels IVR-B 30/15: Un compresseur à canal latéral sans usure
Un compresseur à canal latéral sans usure
Appareil compact avec 1,5 kW de puissance absorbée pour l'aspiration de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Équipé d'un filtre à cartouche durable
  • Pour une aspiration sécurisée des matières solides et des petites quantités de poussières jusqu'à la classe de poussière M.
  • Forme compacte et très conviviale du filtre.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50 - 60
Débit d'air (l/s/m³/h) 58 / 210
Dépression (mbar/kPa) 200 / 20
Volume de la cuve (l) 30
Puissance nominale à l'entrée (kW) 1,5
Type d'aspiration Électrique
Diamètre nominal de raccordement DN 50
Diamètre nominal des accessoires DN 50
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 77
Classe de poussière filtre principal M
Surface filtrante – Filtre principal (m²) 1
Poids sans accessoires (kg) 52
Poids emballage inclus (kg) 52,6
Dimensions (L × l × h) (mm) 810 x 575 x 520
Aspirateurs industriels IVR-B 30/15
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