Aspirateurs industriels IVR-B 30/15
Petit et puissant aspirateur d'appoint IVR-B 30/15 avec cuve en acier inoxydable et compresseur à canal latéral. Polyvalent. Idéal pour les déchets de poinçonnage, les copeaux ou la poussière grossière.
L'IVR-B 30/15 est un aspirateur industriel compact de conception basse qui convient parfaitement à une utilisation dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. La cuve en acier inoxydable de haute qualité offre une résistance optimale aux conditions les plus difficiles. Grâce au filtre à cartouche utilisé, les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières peuvent être aspirés de manière fiable. Les composants d'aspiration inutiles ont été délibérément omis dans la construction de l'appareil. Le résultat en est un aspirateur particulièrement facile à utiliser et nécessitant très peu d'entretien. Le compresseur à canal latéral durable garantit une utilisation continue sans problème (par ex. sur les lignes de production). Un silencieux efficace assure la réduction du niveau sonore à un minimum agréable.
Caractéristiques et avantages
Dimensions compactesLa taille réduite offre différentes possibilités d'application. Rangement et installation faciles entre les machines de production, voire au-dessus ou en dessous de celles-ci. Le puissant compresseur à canal latéral assure des applications polyvalentes.
Cuve en acier inoxydable autonomeLa cuve peut être soulevée de la plaque de base de l'appareil. Attaches de sécurité sur le couvercle permettant un transport sécurisé.
Un compresseur à canal latéral sans usureAppareil compact avec 1,5 kW de puissance absorbée pour l'aspiration de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Équipé d'un filtre à cartouche durable
- Pour une aspiration sécurisée des matières solides et des petites quantités de poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Forme compacte et très conviviale du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Dépression (mbar/kPa)
|200 / 20
|Volume de la cuve (l)
|30
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|1,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|52
|Poids emballage inclus (kg)
|52,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|810 x 575 x 520