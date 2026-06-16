L'IVR-B 30/15 est un aspirateur industriel compact de conception basse qui convient parfaitement à une utilisation dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. La cuve en acier inoxydable de haute qualité offre une résistance optimale aux conditions les plus difficiles. Grâce au filtre à cartouche utilisé, les déchets de poinçonnage, les copeaux et les poussières peuvent être aspirés de manière fiable. Les composants d'aspiration inutiles ont été délibérément omis dans la construction de l'appareil. Le résultat en est un aspirateur particulièrement facile à utiliser et nécessitant très peu d'entretien. Le compresseur à canal latéral durable garantit une utilisation continue sans problème (par ex. sur les lignes de production). Un silencieux efficace assure la réduction du niveau sonore à un minimum agréable.