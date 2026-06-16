L'aspirateur d'appoint IVR-B 50/30 est un aspirateur industriel compact de conception basse – idéal pour une installation directe dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. Grâce à une concentration sur les éléments d'aspiration les plus importants, l'appareil convainc par une manipulation et une maintenance extrêmement faciles. Le compresseur à canal latéral durable permet une utilisation continue sans compromis, par exemple sur les lignes de production. Grâce au filtre à cartouche incorporé dans le couvercle du réservoir, l'appareil convient parfaitement à l'aspiration de copeaux, déchets de poinçonnage et poussières grossières. Le réservoir robuste en tôle d'acier laqué est lui aussi spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Grâce à un silencieux intégré, le niveau sonore est maintenu à un minimum agréable.