Aspirateurs industriels IVR-B 50/30
Aspirateur d'appoint peu encombrant : l'aspirateur industriel IVR-B 50/30 avec compresseur à canal latéral durable et filtre à cartouche pour copeaux (métalliques), déchets de poinçonnage et poussières grossières.
L'aspirateur d'appoint IVR-B 50/30 est un aspirateur industriel compact de conception basse – idéal pour une installation directe dans les industries de transformation des métaux et des matières plastiques. Grâce à une concentration sur les éléments d'aspiration les plus importants, l'appareil convainc par une manipulation et une maintenance extrêmement faciles. Le compresseur à canal latéral durable permet une utilisation continue sans compromis, par exemple sur les lignes de production. Grâce au filtre à cartouche incorporé dans le couvercle du réservoir, l'appareil convient parfaitement à l'aspiration de copeaux, déchets de poinçonnage et poussières grossières. Le réservoir robuste en tôle d'acier laqué est lui aussi spécialement conçu pour une utilisation industrielle. Grâce à un silencieux intégré, le niveau sonore est maintenu à un minimum agréable.
Caractéristiques et avantages
Dimensions compactesRangement et installation faciles entre les machines de production, voire au-dessus ou en dessous de celles-ci. La taille réduite offre différentes possibilités d'application. Le puissant compresseur à canal latéral assure des applications polyvalentes.
Cuve en acier inoxydable autonomeLa cuve peut être soulevée de la plaque de base de l'appareil. Attaches de sécurité sur le couvercle permettant un transport sécurisé.
Un compresseur à canal latéral sans usureAppareil compact avec 3 kW de puissance absorbée pour l'aspiration de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.
Équipé d'un filtre à cartouche durable
- Pour une aspiration sécurisée des matières solides et des petites quantités de poussières jusqu'à la classe de poussière M.
- Forme compacte et très conviviale du filtre.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Dépression (mbar/kPa)
|260 / 26
|Volume de la cuve (l)
|50
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|3
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 50
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|1
|Poids sans accessoires (kg)
|70
|Poids emballage inclus (kg)
|70,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|835 x 715 x 570