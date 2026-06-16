Industriezuiger IVR-B 50/30
Plaatsbesparende inbouw-unit: de IVR-B 50/30 industriezuiger met duurzame zijkanaalcompressor en patroonfilter voor het opzuigen van (metalen) spaanders, persafval en grof vuil.
De IVR-B 50/30 inbouw-unit is een compacte industriezuiger met geringe hoogte – perfecte om te worden geïnstalleerd in de metaal- en plastiekverwerkende industrie. Omdat de focus werd gelegd op de belangrijkste onderdelen van de stofzuiger, maakt deze machine indruk met zijn extreem handige bediening en onderhoud. De duurzame zijkanaalcompressor garandeert een continu gebruik zonder compromissen te moeten sluiten, bv. e.g. in productielijnen. Dankzij de patroonfilter in de containerkop, is deze machine perfect voor het opzuigen van spaanders, persresten en grof vuil. De robuuste container gemaakt uit gelakt staal is speciaal ontworpen voor een industrieel gebruik. Een geïntegreerde geluiddemper verlaagt het geluidsniveau naar een aangenaam minimum.
Kenmerken en voordelen
Compacte afmetingenEenvoudige opberging en aansluiting tussen, op of onder productiemachines. De compacte afmetingen maken verschillende toepassingen mogelijk. Krachtige zijkanaalcompressor maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
Vrijstaande roestvrijstalen opvangbakDe opvangbak kan van de basisplaat van de machine worden getild. Veiligheidsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.
Slijtvaste zijkanaalcompressorCompacte machine met een nominaal vermogen van 3 kW voor het stofzuigen van vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Optimaal geschikt voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
- Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en kleine hoeveelheden stof tot stofklasse M.
- Zeer duidelijk en compact ontwerp van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Tankinhoud (l)
|50
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 50
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|72
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|70
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|70,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|835 x 715 x 570