De IVR-B 50/30 inbouw-unit is een compacte industriezuiger met geringe hoogte – perfecte om te worden geïnstalleerd in de metaal- en plastiekverwerkende industrie. Omdat de focus werd gelegd op de belangrijkste onderdelen van de stofzuiger, maakt deze machine indruk met zijn extreem handige bediening en onderhoud. De duurzame zijkanaalcompressor garandeert een continu gebruik zonder compromissen te moeten sluiten, bv. e.g. in productielijnen. Dankzij de patroonfilter in de containerkop, is deze machine perfect voor het opzuigen van spaanders, persresten en grof vuil. De robuuste container gemaakt uit gelakt staal is speciaal ontworpen voor een industrieel gebruik. Een geïntegreerde geluiddemper verlaagt het geluidsniveau naar een aangenaam minimum.