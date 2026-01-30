Le dispositif de décolmatage horizontal du filtre avec moteur mécanique est l'une des principales caractéristiques de l'aspirateur industriel IVS 100/40 de la gamme Super avec moteur électrique et compresseur à canal latéral de 4 kW. Ce moteur mécanique intégré assure une transmission précise de la puissance et ainsi un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Cette transmission dosée permet en outre d'augmenter la longévité du grand filtre en étoile. La grande cuve en acier inoxydable anticorrosion de 100 litres peut accueillir de grandes quantités de matières solides et la structure de déplacement confortable facilite le vidage. De nombreuses possibilités de rangement sûr sont disponibles directement sur l'appareil pour les accessoires.