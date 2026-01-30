Aspirateurs industriels IVS 100/40
Le modèle de base des aspirateurs industriels de la gamme Super : l'IVS 100/40 avec compresseur à canal latéral de 4 kW, filtre en étoile testé pour la classe de poussière M et dispositif de décolmatage horizontal du filtre avec moteur mécanique.
Le dispositif de décolmatage horizontal du filtre avec moteur mécanique est l'une des principales caractéristiques de l'aspirateur industriel IVS 100/40 de la gamme Super avec moteur électrique et compresseur à canal latéral de 4 kW. Ce moteur mécanique intégré assure une transmission précise de la puissance et ainsi un nettoyage toujours optimal, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Cette transmission dosée permet en outre d'augmenter la longévité du grand filtre en étoile. La grande cuve en acier inoxydable anticorrosion de 100 litres peut accueillir de grandes quantités de matières solides et la structure de déplacement confortable facilite le vidage. De nombreuses possibilités de rangement sûr sont disponibles directement sur l'appareil pour les accessoires.
Caractéristiques et avantages
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVSUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grandPour un ramassage sécurisé des matières solides et des poussières jusqu'à la classe de poussière M. Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|130
|Poids emballage inclus (kg)
|131,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Équipement
- Accessoires fournis: Non