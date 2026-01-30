Le modèle d'entrée de gamme des aspirateurs industriels de la gamme Super, certifié pour la classe de poussière M, séduit par ses performances convaincantes et par son équipement hors pair. L'IVS 100/40 M dispose en effet d'un moteur électrique économique (IE2) avec démarrage progressif pour éviter les pics de consommation au démarrage de l'aspirateur et d'un puissant compresseur à canal latéral de 4,0 kW. De grandes quantités de poussières fines et nocives sont ainsi aspirées sans problème par le grand filtre en étoile. Le nettoyage du système de filtration est un jeu d'enfant avec le dispositif de décolmatage horizontal du filtre. Le moteur intégré assure la transmission précise de la puissance pour une qualité de nettoyage toujours optimale, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Les nombreuses possibilités de rangement des accessoires sont un atout. Ils sont ainsi rangés en toute sécurité pour le travail quotidien et le transport de l'appareil. L'IVS 100/40 M est conçu pour des utilisations prolongées, permises notamment par la grande cuve en acier inoxydable anticorrosion de 100 litres avec structure de déplacement confortable. Une télécommande disponible en option vient étoffer la vaste gamme d'équipements.