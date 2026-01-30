Aspirateurs industriels IVS 100/40 M
Certifié pour la classe de poussière M : l'aspirateur industriel IVS 100/40 M de la gamme Super pour l'aspiration de grandes quantités de poussières fines et nocives. Avec compresseur à canal latéral de 4 kW et moteur électrique.
Le modèle d'entrée de gamme des aspirateurs industriels de la gamme Super, certifié pour la classe de poussière M, séduit par ses performances convaincantes et par son équipement hors pair. L'IVS 100/40 M dispose en effet d'un moteur électrique économique (IE2) avec démarrage progressif pour éviter les pics de consommation au démarrage de l'aspirateur et d'un puissant compresseur à canal latéral de 4,0 kW. De grandes quantités de poussières fines et nocives sont ainsi aspirées sans problème par le grand filtre en étoile. Le nettoyage du système de filtration est un jeu d'enfant avec le dispositif de décolmatage horizontal du filtre. Le moteur intégré assure la transmission précise de la puissance pour une qualité de nettoyage toujours optimale, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Les nombreuses possibilités de rangement des accessoires sont un atout. Ils sont ainsi rangés en toute sécurité pour le travail quotidien et le transport de l'appareil. L'IVS 100/40 M est conçu pour des utilisations prolongées, permises notamment par la grande cuve en acier inoxydable anticorrosion de 100 litres avec structure de déplacement confortable. Une télécommande disponible en option vient étoffer la vaste gamme d'équipements.
Caractéristiques et avantages
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 4 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour l'aspiration de grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVSUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand
- Convient également aux poussières huileuses et collantes grâce à un revêtement spécial.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|4,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|142
|Poids emballage inclus (kg)
|148,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires fournis: Non