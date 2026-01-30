Conçu pour les applications prolongées en version mobile ou stationnaire, l'aspirateur industriel IVS 100/55 M de la gamme Super permet l'aspiration sûre de très grandes quantités de poussières fines et nocives. Certifié pour la classe de poussière M et économique (IE2), l'aspirateur séduit aussi par son puissant moteur électrique et son compresseur à canal latéral de 5,5 kW performant. Grâce au démarrage progressif intégré, il peut même se brancher sans aucun problème sur n'importe quelle prise industrielle protégée par un fusible de 16 A. La mobilité maximale de l'appareil est également assurée par les nombreuses possibilités de rangement des accessoires. Le grand filtre en étoile à 16 plis est peu encombrant et est nettoyé efficacement par le biais du dispositif de décolmatage horizontal. Le moteur intégré garantit un nettoyage toujours optimal du filtre, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur, pour le plus grand confort de ce dernier. Le vidage de la cuve en acier inoxydable de 100 litres est également facilité par la structure de déplacement intégrée. La télécommande disponible en option pour le démarrage et l'arrêt de l'aspirateur même à distance (jusqu'à 30 m) ajoute encore au confort du modèle IVS 100/55 M.