Aspirateurs industriels IVS 100/55 M
L'aspirateur industriel IVS 100/55 M de la gamme Super pour l'élimination sûre de très grandes quantités de poussières fines et nocives. Certifié pour la classe de poussière M et équipé d'un compresseur à canal latéral de 5,5 kW.
Conçu pour les applications prolongées en version mobile ou stationnaire, l'aspirateur industriel IVS 100/55 M de la gamme Super permet l'aspiration sûre de très grandes quantités de poussières fines et nocives. Certifié pour la classe de poussière M et économique (IE2), l'aspirateur séduit aussi par son puissant moteur électrique et son compresseur à canal latéral de 5,5 kW performant. Grâce au démarrage progressif intégré, il peut même se brancher sans aucun problème sur n'importe quelle prise industrielle protégée par un fusible de 16 A. La mobilité maximale de l'appareil est également assurée par les nombreuses possibilités de rangement des accessoires. Le grand filtre en étoile à 16 plis est peu encombrant et est nettoyé efficacement par le biais du dispositif de décolmatage horizontal. Le moteur intégré garantit un nettoyage toujours optimal du filtre, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur, pour le plus grand confort de ce dernier. Le vidage de la cuve en acier inoxydable de 100 litres est également facilité par la structure de déplacement intégrée. La télécommande disponible en option pour le démarrage et l'arrêt de l'aspirateur même à distance (jusqu'à 30 m) ajoute encore au confort du modèle IVS 100/55 M.
Caractéristiques et avantages
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 5,5 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour les grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVSUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un filtre en étoile particulièrement grand
- Convient également aux poussières huileuses et collantes grâce à un revêtement spécial.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Dépression (mbar/kPa)
|240 / 24
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|5,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|77
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|148
|Poids emballage inclus (kg)
|148,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires fournis: Non