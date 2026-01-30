Industriezuiger IVS 100/55 M
De superklasse industriële stofzuiger IVS 100/55 M is ideaal voor grote hoeveelheden fijnstof. Gecertificeerd voor stofklasse M en voorzien van een krachtige 5,5 kW zijkanaalcompressor.
Geschikt voor zowel mobiel als stationair continubedrijf, onze IVS 100/55 M industriezuiger uit de superklasse is geschikt voor het opzuigen van zeer grote hoeveelheden fijnstof die schadelijk zijn voor de gezondheid. Gecertifieerd naar stofklasse M en energiezuinig conform (IE2), imponeert de industriezuiger met een sterke draaistroommotor en een 5,5 kW zijkanaalcompressor. Dankzij de geïntegreerde soft start functie, kan de IVS 100/55 M kan zelfs worden aangesloten op een met 16 ampère gezekerde industriële contactdoos. Diverse opbergmogelijkheden voor de toebehoren op de zuiger zorgen voor de nodige mobiliteit van het toestel. De grote 16-voudige sterfilter neemt weinig plaats in en wordt betrouwbaar gereinigd door middel van een horizontale filterschudder. Zo maakt het neerzetmechanisme van het 100 liter grote roestvrijstalen reservoir het voor de gebruiker ook gemakkelijker om het reservoir leeg te maken. En een handige (optionele) afstandsbediening waarmee u de machine kan aan- of uitzetten van op een afstand van 30m onderstreept nogmaals het gebruiksvriendelijke concept van de IVS 100/55 M.
Kenmerken en voordelen
Stofklasse MVolledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Slijtvaste zijkanaalcompressorMet 5,5 kW vermogen en een soft-start voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingMoeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van extra groot sterfilter
- Ook geschikt voor olieachtige en klevende stoffen dankzij een speciale coating.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|240 / 24
|Tankinhoud (l)
|100
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|5,5
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 70 ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|148
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|148,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee