Geschikt voor zowel mobiel als stationair continubedrijf, onze IVS 100/55 M industriezuiger uit de superklasse is geschikt voor het opzuigen van zeer grote hoeveelheden fijnstof die schadelijk zijn voor de gezondheid. Gecertifieerd naar stofklasse M en energiezuinig conform (IE2), imponeert de industriezuiger met een sterke draaistroommotor en een 5,5 kW zijkanaalcompressor. Dankzij de geïntegreerde soft start functie, kan de IVS 100/55 M kan zelfs worden aangesloten op een met 16 ampère gezekerde industriële contactdoos. Diverse opbergmogelijkheden voor de toebehoren op de zuiger zorgen voor de nodige mobiliteit van het toestel. De grote 16-voudige sterfilter neemt weinig plaats in en wordt betrouwbaar gereinigd door middel van een horizontale filterschudder. Zo maakt het neerzetmechanisme van het 100 liter grote roestvrijstalen reservoir het voor de gebruiker ook gemakkelijker om het reservoir leeg te maken. En een handige (optionele) afstandsbediening waarmee u de machine kan aan- of uitzetten van op een afstand van 30m onderstreept nogmaals het gebruiksvriendelijke concept van de IVS 100/55 M.