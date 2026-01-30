Aspirateurs industriels IVS 100/75 Lp
Aspirateur industriel IVS 100/75 Lp de 7,5 kW de la gamme Super, équipé du système d'évacuation Longopac®. Idéal pour l'aspiration de grandes quantités de matières, même de gravats lourds.
Idéal pour aspirer les matières solides, par exemple les gravats et les poussières minérales en quantité très importante (y compris avec un flexible long) : l'aspirateur industriel de la gamme Super IVS 100/75 Lp à support intégré pour les sacs d'évacuation Longopac®. Ce système d'évacuation astucieux permet non seulement une élimination des matières aspirées à faible dégagement de poussière, il permet également de se passer d'une cuve séparée. Alimenté par un puissant moteur à courant triphasé (IE3) à démarrage progressif, cet aspirateur dispose d'un compresseur à canal latéral de 7,5 kW ainsi que d'un grand filtre en étoile testé classe M et convient également à une utilisation continue. Le nettoyage du filtre s'effectue par le biais d'un décolmatage horizontal à l'aide d'un entraînement pratique pour la transmission ciblée de la puissance. Ainsi, le bon résultat de nettoyage reste constant, même lorsque l'utilisateur n'applique que peu de force. Rangés à même l'appareil, les accessoires ne risquent plus d'être perdus et sont sécurisés pendant le transport. Une télécommande disponible en option permet le démarrage et l'arrêt de l'appareil même à distance (jusqu'à 30 m).
Caractéristiques et avantages
Système d'évacuation Longopac® sécuriséPermet une élimination sans dégagement de poussière et ainsi un travail sans risque pour la santé. Pour la collecte et l'élimination séparée de diverses quantités de matières aspirées. Disponible en option dans une version biodégradable, très durable.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 7,5 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour les grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVSUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Convient également aux poussières huileuses et collantes grâce à un revêtement spécial.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Dépression (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|173
|Poids emballage inclus (kg)
|173,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires fournis: Non