Idéal pour aspirer les matières solides, par exemple les gravats et les poussières minérales en quantité très importante (y compris avec un flexible long) : l'aspirateur industriel de la gamme Super IVS 100/75 Lp à support intégré pour les sacs d'évacuation Longopac®. Ce système d'évacuation astucieux permet non seulement une élimination des matières aspirées à faible dégagement de poussière, il permet également de se passer d'une cuve séparée. Alimenté par un puissant moteur à courant triphasé (IE3) à démarrage progressif, cet aspirateur dispose d'un compresseur à canal latéral de 7,5 kW ainsi que d'un grand filtre en étoile testé classe M et convient également à une utilisation continue. Le nettoyage du filtre s'effectue par le biais d'un décolmatage horizontal à l'aide d'un entraînement pratique pour la transmission ciblée de la puissance. Ainsi, le bon résultat de nettoyage reste constant, même lorsque l'utilisateur n'applique que peu de force. Rangés à même l'appareil, les accessoires ne risquent plus d'être perdus et sont sécurisés pendant le transport. Une télécommande disponible en option permet le démarrage et l'arrêt de l'appareil même à distance (jusqu'à 30 m).