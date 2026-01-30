L'IVS 100/75 M est le modèle phare parmi les aspirateurs industriels de la gamme Super et dispose de la certification classe de poussière M. Équipé de composants ultra performants, comme le compresseur à canal latéral de 7,5 kW, il aspire les poussières fines nocives en toute sécurité, même en quantité très importante. Le plus gros moteur à courant triphasé de cette catégorie offre un fonctionnement très efficace (IE3) et dispose d'une fonction de démarrage progressif qui prévient de manière fiable les pics de puissance au démarrage. Par ailleurs, l'appareil est conçu pour les utilisations continues mobiles et stationnaires et équipé d'une cuve en acier inoxydable, protégée contre la corrosion, avec un volume de 100 litres et un mécanisme de dépose, ainsi que d'un grand filtre en étoile à 16 plis. Le nettoyage du système de filtration s'effectue par le biais d'un décolmatage horizontal manuel du filtre. Un entraînement spécial pour la transmission ciblée de la puissance assure en outre en permanence des résultats de nettoyage comparables, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil pour un transport sécurisé tandis que la télécommande disponible en option ajoute un complément très utile au vaste éventail d'accessoires de l'IVS 100/75 M.