Aspirateurs industriels IVS 100/75 M
L'aspirateur industriel le plus puissant de la gamme Super avec certification pour la classe de poussière M : l'IVS 100/75 M avec compresseur à canal latéral de 7,5 kW pour de grandes quantités de poussières nocives.
L'IVS 100/75 M est le modèle phare parmi les aspirateurs industriels de la gamme Super et dispose de la certification classe de poussière M. Équipé de composants ultra performants, comme le compresseur à canal latéral de 7,5 kW, il aspire les poussières fines nocives en toute sécurité, même en quantité très importante. Le plus gros moteur à courant triphasé de cette catégorie offre un fonctionnement très efficace (IE3) et dispose d'une fonction de démarrage progressif qui prévient de manière fiable les pics de puissance au démarrage. Par ailleurs, l'appareil est conçu pour les utilisations continues mobiles et stationnaires et équipé d'une cuve en acier inoxydable, protégée contre la corrosion, avec un volume de 100 litres et un mécanisme de dépose, ainsi que d'un grand filtre en étoile à 16 plis. Le nettoyage du système de filtration s'effectue par le biais d'un décolmatage horizontal manuel du filtre. Un entraînement spécial pour la transmission ciblée de la puissance assure en outre en permanence des résultats de nettoyage comparables, quelle que soit la force appliquée par l'utilisateur. Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil pour un transport sécurisé tandis que la télécommande disponible en option ajoute un complément très utile au vaste éventail d'accessoires de l'IVS 100/75 M.
Caractéristiques et avantages
Classe de poussière MAppareil complet contrôlé selon DIN EN 60335-2-69 pour la classe de poussière M.
Un compresseur à canal latéral sans usureAvec 7,5 kW de puissance absorbée et démarrage progressif pour les grandes quantités de poussières et de matières solides. Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures. Convient à l'utilisation par plusieurs équipes et/ou avec plusieurs postes d'aspiration.
Décolmatage manuel du filtre IVSUtilisable aisément à l'aide d'un levier disposé de façon ergonomique au besoin. Prolonge la durée de vie du filtre et réduit ainsi les frais de maintenance. Résultats de décolmatage identiques, quel que soit l'effort physique fourni.
Équipé d'un grand filtre en étoile
- Convient également aux poussières huileuses et collantes grâce à un revêtement spécial.
- Convient également aux grandes quantités de poussière.
- De grandes roulettes industrielles confèrent une mobilité maximale même sur sol irrégulier et en cas de charge lourde.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Dépression (mbar/kPa)
|290 / 29
|Volume de la cuve (l)
|100
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|7,5
|Type d'aspiration
|Électrique
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 70
|Diamètre nominal des accessoires
|DN 70 DN 50
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Surface filtrante – Filtre principal (m²)
|2,2
|Poids sans accessoires (kg)
|165
|Poids emballage inclus (kg)
|165,8
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Équipement
- Accessoires fournis: Non