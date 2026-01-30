Industriezuiger IVS 100/75 M

De IVS 100/75 M is onze krachtigste M-klasse industriële stofzuiger, met een 7,5 kW zijkanaalcompressor voor grote hoeveelheden gevaarlijk fijnstof.

De IVS 100/75 M is het topmodel in ons programma industriezuigers van de superklasse met een certificaat voor stofklasse M. Uitgerust met extreem hoogwaardige onderdelen, zoals de 7,5 kW zijkanaalcompressor, zuigt hij ook veilig zeer grote hoeveelheden fijn stof op die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De grootste draaistroommotor in zijn klasse werkt uiterst efficiënt (IE2) en is uitgerust met een soft start-up functie die vermogenspieken bij het inschakelen voorkomt. Bovendien is de machine uitgerust voor zowel een mobiel als een stationair gebruik met een roestvrij stalen container met een inhoud van 100 liter met neerzetmechanisme én een grote 16-voudige sterfilter. Het filtersysteem wort gereinigd met een manueel, horizontaal filterschudmechanisme. Een speciale tandwielkast voor gerichte krachtoverbrenging zorgt te allen tijde voor vergelijkbare reinigingsresultaten, ongeacht de kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. De accessoires kunnen op het toestel worden opgeborgen voor een veilig transport. De optionele afstandsbediening is dan weer een zeer handige toevoeging aan de brede waaier aan toebehoren voor de IVS 100/75 M.

Kenmerken en voordelen
Industriezuiger IVS 100/75 M: Stofklasse M
Stofklasse M
Volledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.
Industriezuiger IVS 100/75 M: Slijtvaste zijkanaalcompressor
Slijtvaste zijkanaalcompressor
Met 7,5 kW vermogen en een soft-start voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor krachtige zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Industriezuiger IVS 100/75 M: Handmatige IVS-filterreiniging
Handmatige IVS-filterreiniging
Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig. Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.
Voorzien van een groot sterfilter
  • Ook geschikt voor olieachtige en klevende stoffen dankzij een speciale coating.
  • Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
  • Door de grote industriewielen ook op oneffen ondergrond en met zware belading gemakkelijk te verrijden.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 148 / 536
Vacuüm (mbar/kPa) 290 / 29
Tankinhoud (l) 100
Materiaal van de tank Roestvrij staal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 7,5
Vacuuming type Elektrisch
Nominale breedte aansluiting ID 70
Nominale breedte toebehoren ID 70 ID 50
Geluidsniveau (dB(A)) 73
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²) 2,2
Gewicht zonder toebehoren (kg) 165
Gewicht (incl. doos) (kg) 165,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1202 x 686 x 1465

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
