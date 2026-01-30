De IVS 100/75 M is het topmodel in ons programma industriezuigers van de superklasse met een certificaat voor stofklasse M. Uitgerust met extreem hoogwaardige onderdelen, zoals de 7,5 kW zijkanaalcompressor, zuigt hij ook veilig zeer grote hoeveelheden fijn stof op die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De grootste draaistroommotor in zijn klasse werkt uiterst efficiënt (IE2) en is uitgerust met een soft start-up functie die vermogenspieken bij het inschakelen voorkomt. Bovendien is de machine uitgerust voor zowel een mobiel als een stationair gebruik met een roestvrij stalen container met een inhoud van 100 liter met neerzetmechanisme én een grote 16-voudige sterfilter. Het filtersysteem wort gereinigd met een manueel, horizontaal filterschudmechanisme. Een speciale tandwielkast voor gerichte krachtoverbrenging zorgt te allen tijde voor vergelijkbare reinigingsresultaten, ongeacht de kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. De accessoires kunnen op het toestel worden opgeborgen voor een veilig transport. De optionele afstandsbediening is dan weer een zeer handige toevoeging aan de brede waaier aan toebehoren voor de IVS 100/75 M.