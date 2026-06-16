Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22 Afc

Unité de dépoussiérage compacte et mobile ID 130/22 Z22 Afc avec décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³) en zone 22 ATEX.

L'unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 Z22 Afc avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M est conçue pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³) ainsi que pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22. Un mécanisme électrique vibrant assure un nettoyage efficace du filtre longue durée. Le dépoussiéreur dispose d'un compresseur radial puissant, économe en énergie (IE3) et conçu pour un fonctionnement continu en trois équipes avec des débits volumétriques élevés. Outre son format robuste et facile d'entretien, il répond ainsi aux impératifs essentiels des applications industrielles exigeantes. Un châssis amovible permet un vidage ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil permet un vidage à faible dégagement de poussière et sécurisé des matières aspirées. 

Caractéristiques et avantages
Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22 Afc: Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22 Afc: Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22 Afc: Système de vidage sans poussière pour les substances nocives
Système de vidage sans poussière pour les substances nocives
Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré. Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications

Données techniques

Nombre de phases (Ph) 3
Tension (V) 400
Fréquence (Hz) 50
Débit d'air (l/s/m³/h) 370 / 1329
Dépression (mbar/kPa) 33 / 3,3
Volume de la cuve (l) 170
Puissance nominale à l'entrée (kW) 2,2
Type d'aspiration Électrique
Surface filtrante (m²) 9
Diamètre nominal de raccordement DN 140
Niveau de pression acoustique (dB (A)) 75
Classe de poussière filtre principal M
Poids sans accessoires (kg) 174
Poids emballage inclus (kg) 175
Dimensions (L × l × h) (mm) 1170 x 780 x 1580

Équipement

  • Filtres: Filtre à cartouche
  • Accessoires fournis: Non
Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22 Afc
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Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22 Afc
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
  • Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22
Accessoires