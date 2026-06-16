L'unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé ID 130/22 Z22 Afc avec une puissance absorbée de 2,2 kW et un système de filtration de la classe de poussière M est conçue pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP ≥ 0,1 mg/m³) ainsi que pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22. Un mécanisme électrique vibrant assure un nettoyage efficace du filtre longue durée. Le dépoussiéreur dispose d'un compresseur radial puissant, économe en énergie (IE3) et conçu pour un fonctionnement continu en trois équipes avec des débits volumétriques élevés. Outre son format robuste et facile d'entretien, il répond ainsi aux impératifs essentiels des applications industrielles exigeantes. Un châssis amovible permet un vidage ergonomique de la cuve de 170 litres sans avoir à retirer la tête motrice. Un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'appareil permet un vidage à faible dégagement de poussière et sécurisé des matières aspirées.