De driefasige, mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 Z22 Afc met 2,2 kW vermogen en stofklasse M-filtersysteem is ontworpen voor het opzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter wordt bereikt door een elektrisch schudmechanisme. De stofafzuiger beschikt over een krachtige, energiezuinige (IE2) centrifugaalzuigturbine met een hoog volume, ontworpen voor continu gebruik. Naast het robuuste en servicevriendelijke ontwerp voldoet hij aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Het chassis maakt het eenvoudig en ergonomisch legen van de opvangcontainer van 170 liter mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-opvangzak wordt het stof veilig en stofarm afgevoerd.