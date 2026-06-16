Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Compacte, mobiele stofafzuiger ID130/22 Z22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof(OEL ≥ 0,1 mg/m³) in ATEX-zone 22
De driefasige, mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 Z22 Afc met 2,2 kW vermogen en stofklasse M-filtersysteem is ontworpen voor het opzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter wordt bereikt door een elektrisch schudmechanisme. De stofafzuiger beschikt over een krachtige, energiezuinige (IE2) centrifugaalzuigturbine met een hoog volume, ontworpen voor continu gebruik. Naast het robuuste en servicevriendelijke ontwerp voldoet hij aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Het chassis maakt het eenvoudig en ergonomisch legen van de opvangcontainer van 170 liter mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-opvangzak wordt het stof veilig en stofarm afgevoerd.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|370 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Tankinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale breedte aansluiting
|ID 140
|Geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|174
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|175
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Uitvoering
- Filters: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22