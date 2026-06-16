Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc

Compacte, mobiele stofafzuiger ID130/22 Z22 Afc met gemotoriseerde filterschudder voor het afzuigen van grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof(OEL ≥ 0,1 mg/m³) in ATEX-zone 22

De driefasige, mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 Z22 Afc met 2,2 kW vermogen en stofklasse M-filtersysteem is ontworpen voor het opzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW ≥ 0,1 mg/m³). Effectieve reiniging van het duurzame en compacte filter wordt bereikt door een elektrisch schudmechanisme. De stofafzuiger beschikt over een krachtige, energiezuinige (IE2) centrifugaalzuigturbine met een hoog volume, ontworpen voor continu gebruik. Naast het robuuste en servicevriendelijke ontwerp voldoet hij aan de belangrijkste eisen voor zware industriële toepassingen. Het chassis maakt het eenvoudig en ergonomisch legen van de opvangcontainer van 170 liter mogelijk zonder de aandrijfkop te verwijderen. Dankzij een PE-opvangzak wordt het stof veilig en stofarm afgevoerd.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc: Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc: Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc: Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 370 / 1329
Vacuüm (mbar/kPa) 33 / 3,3
Tankinhoud (l) 170
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,2
Vacuuming type Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 9
Nominale breedte aansluiting ID 140
Geluidsniveau (dB(A)) 75
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder toebehoren (kg) 174
Gewicht (incl. doos) (kg) 175
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1170 x 780 x 1580

Uitvoering

  • Filters: Patroonfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 Afc
Videos
Toepassingen
  • Voor grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
Toebehoren