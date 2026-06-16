Système d'extraction de poussière ID 130/22 Z22 avec bras d'aspiration
Unité de dépoussiérage ID 130/22 Z22 avec bras d'aspiration pour une utilisation en zone 22. Pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³). Mobile, à courant triphasé, robuste.
Conçue pour l'aspiration de grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (VLEP > 0,1 mg/m³) ainsi que pour l'utilisation dans les atmosphères explosibles en zone 22, l'unité de dépoussiérage mobile ID 130/22 s'illustre lors des applications industrielles exigeantes. Le bras d'aspiration autoportant avec articulations externes et vérins à gaz permet d'étendre le rayon d'action avec sa longueur totale de 3 mètres. Son compresseur radial puissant et économe en énergie (IE3) à haut débit volumique permet également une utilisation continue en trois-huit. L'unité de dépoussiérage mobile à courant triphasé d'une puissance absorbée de 2,2 kW est équipée d'un système de filtration de la classe de poussière M, d'un dispositif intégré de décolmatage mécanique du filtre et d'une cuve de 170 litres. Celle-ci se vide de manière simple et ergonomique grâce au châssis amovible, sans avoir à retirer la tête motrice. En outre, un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et flexible de compensation de pression sur l'unité de dépoussiérage garantit un vidage à faible dégagement de poussière et une élimination sécurisée des matières aspirées.
Caractéristiques et avantages
Équipé d'un filtre à cartouche durable
- Durée de vie plus longue, frais de maintenance réduits et coûts moindres.
- Décolmatage très efficace du filtre grâce à des grilles de renforcement dans les poches du filtre.
Vidage simple et sûr sans retrait de la tête motrice
- Châssis amovible et cuve à roulettes pour un vidage ergonomique.
Équipé classe de poussière M pour une sécurité élevée
- Technologie de filtration de la classe de poussière M pour l'aspiration des poussières nocives.
Système de vidage sans poussière pour les substances nocives
- Vidage sans poussières grâce au sac à déchets PE avec mécanisme de verrouillage intégré.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'air (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Dépression (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Volume de la cuve (l)
|170
|Puissance nominale à l'entrée (kW)
|2,2
|Type d'aspiration
|Électrique
|Surface filtrante (m²)
|9
|Diamètre nominal de raccordement
|DN 140
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|72
|Classe de poussière filtre principal
|M
|Poids sans accessoires (kg)
|187
|Poids emballage inclus (kg)
|187,6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les grandes quantités de copeaux fins et de poussières nocives (LEP ≥ 0,1 mg/m³)
- Adapté à l'utilisation en zone ATEX 22