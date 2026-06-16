Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 plus arm
Ontstoffer ID 130/22 Z22 met arm geschikt voor gebruik in Zone 22. Voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Mobiel, driefasig aangedreven, robuust.
De mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 is ontworpen voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³) en voor gebruik in potentieel explosieve zones Z22. De krachtige en energiezuinige (IE2) radiale zuigturbine met een hoge volumestroom maakt bovendien continu gebruik mogelijk. De driefasige en mobiele stofzuiger met 2,2 kW vermogen beschikt over een stofklasse M filtersysteem, een geïntegreerde mechanische filterschudder en een opvangbak van 170 liter. Een geïntegreerde PE-opvangzak, zorgt voor een stofarme lediging en een veilige afvoer van het opgezogen materiaal.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten.
- Zeer doeltreffende filterreiniging dankzij de verstevigde mazen in de filterzakken.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
- Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
- Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
- Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme.
- Betrouwbare afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|369 / 1329
|Vacuüm (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Tankinhoud (l)
|170
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,2
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|9
|Nominale breedte aansluiting
|ID 140
|Geluidsniveau (dB(A))
|72
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|187
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|187,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22