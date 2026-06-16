De mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 is ontworpen voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³) en voor gebruik in potentieel explosieve zones Z22. De krachtige en energiezuinige (IE2) radiale zuigturbine met een hoge volumestroom maakt bovendien continu gebruik mogelijk. De driefasige en mobiele stofzuiger met 2,2 kW vermogen beschikt over een stofklasse M filtersysteem, een geïntegreerde mechanische filterschudder en een opvangbak van 170 liter. Een geïntegreerde PE-opvangzak, zorgt voor een stofarme lediging en een veilige afvoer van het opgezogen materiaal.