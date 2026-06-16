Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 plus arm

Ontstoffer ID 130/22 Z22 met arm geschikt voor gebruik in Zone 22. Voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³). Mobiel, driefasig aangedreven, robuust.

De mobiele industriële stofafzuiger ID 130/22 is ontworpen voor het afzuigen van fijn en schadelijk stof (AGW > 0,1 mg/m³) en voor gebruik in potentieel explosieve zones Z22. De krachtige en energiezuinige (IE2) radiale zuigturbine met een hoge volumestroom maakt bovendien continu gebruik mogelijk. De driefasige en mobiele stofzuiger met 2,2 kW vermogen beschikt over een stofklasse M filtersysteem, een geïntegreerde mechanische filterschudder en een opvangbak van 170 liter. Een geïntegreerde PE-opvangzak, zorgt voor een stofarme lediging en een veilige afvoer van het opgezogen materiaal.

Kenmerken en voordelen
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
  • Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten.
  • Zeer doeltreffende filterreiniging dankzij de verstevigde mazen in de filterzakken.
Eenvoudig en veilig leegmaken zonder de aandrijfkop te moeten verwijderen.
  • Neerzettrolley en rolcontainer voor ergonomische lediging.
Uitgerust voor stofklasse M voor hoge arbeidsveiligheid
  • Stofklasse M filtertechniek voor het opzuigen van gevaarlijk stof.
Stofvrij ledigingssysteem voor gevaarlijke materialen
  • Stofvrij leegmaken dankzij de PE afvalzak met geïntegreerd sluitmechanisme.
  • Betrouwbare afvalverwijdering van het stof in een PE afvalzak.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Stroomsoort (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 369 / 1329
Vacuüm (mbar/kPa) 25 / 2,5
Tankinhoud (l) 170
Nominaal ingangsvermogen (kW) 2,2
Vacuuming type Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 9
Nominale breedte aansluiting ID 140
Geluidsniveau (dB(A)) 72
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder toebehoren (kg) 187
Gewicht (incl. doos) (kg) 187,6
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 plus arm
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 plus arm
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 plus arm
Industriële stofafzuiger Ontstoffingssysteem ID 130/22 Z22 plus arm
Videos
Toepassingen
  • Voor grote hoeveelheden fijne spaanders en gevaarlijk stof (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
  • Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
Toebehoren