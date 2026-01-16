Bewässerungsautomat WT 5
Der Bewässerungsautomat WT 5 aktiviert und deaktiviert die Gartenbewässerung völlig selbstständig. Bewässerungszeit und -dauer lassen sich präzise und individuell programmieren.
Der Bewässerungsautomat WT 5 bietet vier Modi: die automatische Bewässerung, die manuelle Bewässerung, die Countdown-Bewässerung und die 24-h-Pause-Funktion. Bei der automatischen Bewässerung bewässert der WT 5 ganz nach Wunsch zu den programmierten Zeiten und mit der vorher festgelegten Bewässerungsdauer. Das Bewässerungsprogramm kann für jeden Wochentag aktiviert werden und bietet max. zwei Zyklen pro Tag (morgens und / oder abends). Maximale Bewässerungsdauer: 120 min. Die manuelle Bewässerungsfunktion kann jederzeit aktiviert werden. Bei der Countdown-Funktion bewässert der WT 5 eine definierte Zeit lang und beendet die Bewässerung nach Ablauf automatisch. Die 24-h-Pause-Funktion räumt dem Anwender eine Unterbrechung des automatischen Bewässerungsprogramms für bis zu 24 Stunden ein und kann vor Ablauf der 24 h jederzeit wieder deaktiviert werden. Hahnanschluss und Vorfilter sind im Lieferumfang enthalten, die erforderliche 9-Volt-Batterie nicht.
Merkmale und Vorteile
Auswahl der Wochentage und genaue Bestimmung von Zeitpunkt und Dauer jedes Bewässerungszyklus (max. 2 pro Tag)Präzise Bewässerung – ideal für Regionen mit Wasserrestriktionen.
Abnehmbares DisplayEinfache und komfortable Programmierung mit gutem Gesamtüberblick über das komplette Bewässerungsprogramm.
Batteriestatusanzeige und Speicherfunktion für BatteriewechselDie Kontrolle über Funktionsfähigkeit und Programmierung bleibt auch nach dem Batteriewechsel erhalten.
Automatisches Ein- und Ausschalten
- Komfortable und regelmäßige Bewässerung.
Manuelle Bewässerung möglich
- Kurzfristige Wasserentnahme.
Countdown-Funktion für die Bewässerung
- Einmalig flexibles Bewässern mit automatischem Ausschalten.
Pause-Funktion für die Bewässerung
- 24-stündige Bewässerungsunterbrechung (z.B. für ungestörte Gartenpartys).
Sicherheits-Funktion: bei leerer Batterie schließt das Ventil und der Wasserdurchfluss wird gestoppt
- Sorgenfreier Einsatz des Bewässerungsautomaten bei Abwesenheit.
Frei drehbarer Wasseranschluss
- Einfache Montage am Wasserhahn.
Max. Bewässerungsdauer: 120 min
Spezifikationen
Technische Daten
|Anschlussgewinde
|G3/4 + G1
|Max. Druck (bar)
|10
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.3
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|112 x 125 x 129
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Lieferumfang
- Batterien im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausstattung
- Programmierbarer Wasserausgang: 1 Stück
- Batterien notwendig
- Anzahl Batterien: 1 x 9 V Block
Videos
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
Zubehör
Bewässerungsautomat WT 5 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
