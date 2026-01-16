Wand-Schlauchtrommel HR 4.525 1/2" Kit *
Wand-Schlauchtrommel HR 4.525 1/2" inkl. 25 m langem PrimoFlex-Schlauch (1/2"). Mit Spritze, Anschluss-Set für mobile und stationäre Einsätze sowie extra leichtgängiger Schlauchaufwicklung.
Die anschlussfertige Wand-Schlauchtrommel HR 4.525 1/2" Kit bietet einen robusten Rahmen und beinhaltet einen 25 m langen Qualitätsschlauch (PrimoFlex 1/2"). Sowohl mobile als auch stationäre Bewässerungseinsätze sind mit der praktischen Schlauchaufbewahrung problemlos möglich. Bevorzugte Einsatzgebiete sind kleine bis mittelgroße Gartenflächen. Die Schlauchtrommel steht dank optimaler Breite auch auf unebenem Gelände sicher und stabil und garantiert somit stets einen perfekten Arbeitskomfort. Der genau bemessene Abstand zwischen Schlauch und Standbeinen ermöglicht eine besonders leichtgängige Schlauchaufwicklung. Die Ausstattungsdetails im Überblick: 25 m 1/2"-Schlauch, Spritze, 4 Universal-Schlauchkupplungen (3x ohne und 1x mit Aqua Stop) sowie ein G 3/4-Hahnanschluss mit Reduzierstück G 3/4 zu G 1/2. Kärcher Schlauchtrommeln sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel.
Merkmale und Vorteile
Anschlussfertiges Set
- 25 m 1/2"-Schlauch, Spritze, 4 Universal-Schlauchkupplungen, G 3/4-Hahnanschluss mit Reduzierstück G 3/4 zu G 1/2.
Wandhalterung
- Einfache und schnelle Montage der praktischen Aufbewahrung.
Schlauchtrommel in optimaler Breite
- Sicherer Stand (auch auf unebenem Gelände).
Leichtgängige Schlauchaufwicklung
- Optimierter Abstand zwischen Schlauch und Standbeinen für komfortables Handling und einfaches Aufrollen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Berstdruck (bar)
|24
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|318 x 572 x 420
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Ausstattung
- Sprühbild: Kegelstrahl
- Sprühbild: Punktstrahl
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Nutzgarten
- Topfpflanzen
- Zierpflanzen
- Gartengeräte und -werkzeuge
