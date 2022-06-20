Nass-/Trockensauger WD 4 S V-20/6/22
Saugstarker und energieeffizienter Nass-/Trockensauger mit 20-l-Edelstahlbehälter, Flachfaltenfilter, 6 m Kabel und 2,2 m Saugschlauch. Mit zusätzlicher Blasfunktion.
Mit 1100 Watt super saugstark und energieeffizient. Bodendüse, Saugschlauch und Gerät sind optimal aufeinander abgestimmt für beste Reinigungsergebnisse. Nasser, trockener, feiner oder grober Schmutz kann nonstop ohne Filterwechsel entfernt werden. Wo Saugen nicht möglich ist, hilft die Blasfunktion, zum Beispiel beim Entfernen von Laub auf Kieswegen. Der WD 4 S V-20/6/22 ist mit einem robusten und stoßfesten 20-Liter-Edelstahlbehälter, einem 6-Meter-Kabel und einem 2,2-Meter-Saugschlauch sowie mit Flachfaltenfilter und Vliesfilterbeutel ausgestattet. Dank patentierter Technik lässt sich der Filter des Nass-/Trockensaugers binnen Sekunden einfach und schnell durch Herausklappen der Filterkassette entnehmen – ganz ohne Schmutzkontakt. Der abnehmbare Handgriff erlaubt das Anbringen von Zubehör direkt am Saugschlauch. Der Schlauch kann platzsparend am Gerätekopf verstaut werden. Rohre und Bodendüse werden ebenfalls schnell und bequem in der am Bumper vorhandenen Parkposition zwischengeparkt. Weitere Vorteile sind das „Pull & Push“-Verschlusssystem für ein einfaches Öffnen und Schließen des Behälters und ein ergonomisch geformter Tragegriff für den komfortablen Transport des Saugers.
Merkmale und Vorteile
Patentierte FilterentnahmetechnikSekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Für Nass- und Trockensaugen ohne zusätzlichen Filterwechsel.
Schlauchaufbewahrung am GerätekopfPlatzsparende Verstauung des Saugschlauches durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierung, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet.
Praktische Kabel- und ZubehöraufbewahrungPlatzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs. Sichere Verstauung des Anschlusskabels über den integrierten Kabelhaken.
Vliesfilterbeutel mit praktischem Versschlusssystem
- 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest.
- Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt.
Praktische Blasfunktion
- Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion.
- Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet.
Praktische Parkposition
- Bei Arbeitsunterbrechungen bequemes sowie schnelles Zwischenparken von Saugrohr und Bodendüse.
Ablagefläche
- Zur sicheren Ablage von Werkzeug und Kleinteilen wie z. B. Schrauben und Nägel.
Zwischenparken des Handgriffs auf dem Gerätekopf
- Bei Arbeitsunterbrechungen schnelles Parken des Handgriffs auf dem Gerätekopf.
Abnehmbarer Handgriff
- Bietet die Möglichkeit, verschiedene Düsen direkt auf den Saugschlauch zu stecken.
- Für einfachstes Saugen auch auf engsten Räumen.
Gerät, Saugschlauch und Bodendüse sind optimal aufeinander abgestimmt
- Für bestes Reinigungsergebnis, egal ob trockener oder nasser, feiner oder grober Schmutz.
- Für höchsten Arbeitskomfort und Flexibilität beim Saugen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Nennleistungsaufnahme (W)
|1100
|Saugleistung (W)
|240
|Vakuum (mbar)
|max. 240
|Luftmenge (l/s)
|max. 55
|Behältergröße (l)
|20
|Behältermaterial
|Edelstahl
|Farbe Komponente
|Gerätekopf Gelb Behälter Edelstahl Gerätebumper Gelb
|Anschlusskabel (m)
|6
|Nennweite Zubehör (mm)
|35
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Schalldruckpegel (dB(A))
|73
|Farbe
|Gelb
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|384 x 365 x 526
Lieferumfang
- Länge Saugschlauch: 2.2 m
- Typ Saugschlauch: Mit gebogenem Handgriff
- Material Saugschlauch: Kunststoff
- Abnehmbarer Handgriff
- Anzahl Saugrohre: 2 Stück
- Länge Saugrohre: 0.5 m
- Nennweite Saugrohre: 35 mm
- Material Saugrohre: Kunststoff
- Nass-/Trockensaugdüse: Clips
- Fugendüse
- Anzahl Vliesfilterbeutel: 1 Stück
Ausstattung
- Flachfaltenfilter: Zellulose
- Vliesfilterbeutel: 3-lagig
- Drehschalter (Ein / Aus)
- Blasfunktion
- Zwischenparkposition des Handgriffs am Gerätekopf
- Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf
- Zusätzliche Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf
- Ablagefläche für Kleinteile
- Kabelhaken
- Parkposition
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
- Stoßfester Umlaufschutz
- Lenkrollen ohne Bremse: 4 Stück
Videos
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Fahrzeuginnenraum
- Garage
- Werkstatt
- Keller
- Flüssigkeiten
- Eingangsbereich
- Hobbyraum
Zubehör
WD 4 S V-20/6/22 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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