Aspirateur eau et poussières WD 4 S V-20/6/22
Aspirateur eau et poussières à l’aspiration ultra puissante et économe en énergie avec cuve en acier inoxydable de 20 l, filtre plissé plat, câble de 6 m et flexible d’aspiration de 2,2 m. Avec fonction de soufflerie supplémentaire.
Ultrapuissant et économe en énergie avec une consommation de 1100 watts. L’appareil, le suceur pour sol et le flexible d’aspiration s’accordent de manière optimale pour garantir un résultat de nettoyage parfait. Les saletés humides, sèches, fines et grossières peuvent être éliminées sans interruption et sans avoir besoin de remplacer le filtre. Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie convient idéalement par exemple pour enlever les feuilles mortes sur les chemins de gravier. Le WD 4 S V-20/6/22 est équipé d’une cuve en acier inoxydable de 20 litres, robuste et résistante aux chocs, d’un câble de 6 mètres, d’un flexible d’aspiration de 2,2 mètres, d’un filtre plissé plat ainsi que d’un sachet filtre en non-tissé. Grâce à sa technologie brevetée, le filtre de l’aspirateur eau et poussières se démonte facilement et rapidement, en quelques secondes, en extrayant la cassette filtrante – sans aucun contact avec la saleté. La poignée amovible permet de fixer des accessoires directement sur le flexible d’aspiration. Pour gagner de la place, le flexible peut être rangé sur la tête de l’appareil. De même, en cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et facilement dans les logements prévus sur le pare-chocs. Parmi les autres avantages, on trouve le système de verrouillage « Pull & Push », qui permet d’ouvrir et de fermer facilement la cuve, ainsi qu’une poignée de transport ergonomique pour un transport confortable de l’aspirateur.
Caractéristiques et avantages
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement peu encombrant du flexible d'aspiration, qui se suspend à la tête de l'aspirateur. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Rangement pratique des câbles et des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Sac filtrant non-tissé avec système pratique de verrouillage
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination des saletés sans effort, p. ex. d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- En cas d'interruption, stationnement rapide de la poignée sur la tête de l'aspirateur.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1100
|Puissance d’aspiration (W)
|240
|Dépression (mbar)
|max. 240
|Débit d'air (l/s)
|max. 55
|Taille de la cuve (l)
|20
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|6
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|7
|Poids emballage inclus (kg)
|10.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|384 x 365 x 526
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Nombre de sachets filtres en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Filtre plissé plat: Cellulose
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs
Accessoires
Pièces de rechange WD 4 S V-20/6/22
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