Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus

Saugstark und überall und jederzeit einsatzbereit: Mit dem kompakten Handstaubsauger CVH 3 Plus sind Verschmutzungen im Wohn- und Schlafzimmer, der Küche oder dem Auto kein Problem mehr.

Ein starker (Alltags-)Begleiter: Der akkubetriebene Handstaubsauger CVH 3 Plus entfernt kraftvoll alle Arten von Schmutz, wie beispielsweise Haare, Krümel und Staub, rückstandslos und von jeder Stelle. Das 2-stufige und auswaschbare Filtersystem aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie einem nachgelagerten HEPA-Filter (EN 1822:1998) sorgt zudem noch für besonders saubere Abluft. Weitere Vorteile: hohe Saugkraft und längere Lebensdauer durch den leisen BLDC-Motor, kompakte und leichte Bauweise des Geräts, 2 verschiedene Saugstufen mit bis zu 20 Minuten Akkulaufzeit sowie einer komfortablen Ladestation inklusive Zubehöraufbewahrung.

Merkmale und Vorteile
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus: Hohe Reinigungsleistung dank BLDC-Motor
Hohe Reinigungsleistung dank BLDC-Motor
Hohe Saugkraft für alle Arten von kleineren Reinigungsarbeiten dank BLDC-Motor.
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus: Wahl zwischen 2 Modi
Wahl zwischen 2 Modi
Minimalmodus für lange Laufzeit (max. 20 min), Maximalmodus für hohe Saugkraft.
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus: Ladestation mit Zubehöraufbewahrung
Ladestation mit Zubehöraufbewahrung
Komfortables Laden und Aufbewahren einfach auf der Ladestation.
Leicht und kompakt
  • Mühelose Erledigung täglicher kleiner Reinigungsaufgaben.
Sofort einsatzbereit
  • Jederzeit und überall anwendbar dank des kompakten Designs und einfacher Zubehörverwendung.
Zweistufiges Filtersystem
  • Ideale Kombination aus feinem Stahlnetz für Grobschmutz und Haare sowie dem HEPA-Filter (EN 1822:1998).
Auswaschbarer Filter und Staubbehältnis
  • Unter fließendem Wasser leicht zu reinigen und wiederverwendbar.
Praktische Zubehöre
  • Geeignet für sensible Oberflächen und schwer zu erreichende Stellen.
Spezifikationen

Technische Daten

Akku-Gerät
Behälter (l) 0.15
Schallleistungspegel (dB(A)) < 78
Aufnahmeleistung (W) 70
Laufzeit Min-Modus (min) 20
Laufzeit Max-Modus (min) 10
Akkutyp Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V) 7.2
Spannung (V) 7.2
Akkukapazität (Ah) 2
Akkuladezeit mit Standardladegerät (h) 4
Netzanschluss Ladegerät (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farbe Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg) 0.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 330 x 76 x 76

Lieferumfang

  • Ladegerät: 5 V / 2 A Ladestation + Adapter (jeweils 1 Stück)
  • 2-in-1 Fugendüse
  • HEPA-Filtertyp: HEPA-Filter (EN 1822:1998)
  • Parkstation mit Ladefunktion

Ausstattung

  • Leistungsregulierung: Mit 2 Leistungsstufen
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus
Akku-Handstaubsauger CVH 3 Plus

Videos

Anwendungsgebiete
  • Möbel
  • Fahrzeuginnenraum
Zubehör
CVH 3 Plus Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.