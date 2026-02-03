Matratzensauger VCH 4 UVClean
Tiefenreinheit auch für Allergiker: Der VCH 4 UVClean befreit Matratzen und andere textile Oberflächen mit UV-C-Licht, Vibration und starker Saugkraft von 99,9 % aller Milben und Bakterien.
Reiner, gesunder Schlaf dank des VCH 4 UVClean. Matratzen beherbergen Millionen von Milben und Bakterien, die Allergien auslösen und den Schlaf stören können, deshalb reicht sichtbare Sauberkeit hier nicht aus. Der VCH 4 UVClean entfernt effektiv sichtbare und unsichtbare Partikel wie Milben und Allergene aus Ihren Matratzen und textilen Oberflächen und sorgt somit für eine gründliche Tiefenreinheit. Der Matratzenreiniger kombiniert dafür effizient 3 leistungsstarke Technologien. Durch kraftvolles Vibrieren der Klopfwalze werden tiefsitzender Schmutz, Hautschuppen und Milben aus den Matratzenfasern gelöst und an die Oberfläche geholt. Danach saugt der leistungsstarke Motor die gelösten Partikel kompromisslos auf und schließt sie sicher im Schmutzbehälter ein. Während gleichzeitig das integrierte UV-C-Licht bis zu 99,9 Prozent aller Bakterien und Milben an der Oberfläche neutralisiert. Diese Kombination sorgt für eine tiefenwirksame und gesundheitlich unbedenkliche Sauberkeit in allen Matratzen, Kissen und anderen textilen Oberflächen.
Merkmale und Vorteile
500 W starke SaugleistungDer leistungsstarke Motor saugt alle gelösten Partikel, Haare und Staub wirksam auf.
Kraftvolle KlopfwalzeDie starke Vibration der Klopfwalze (180 Schläge/s) löst selbst tiefsitzenden und hartnäckigen Schmutz, Milben und deren Exkremente aus dem Inneren der Matratze und anderen textilen Oberflächen.
Zuverlässiges UV-C-LichtDas integrierte UV-C-Licht wirkt auf der Oberfläche und neutralisiert zuverlässig 99,9 % aller Bakterien und Milben, ohne den Einsatz von Chemie.
Innovatives 2-Kammer-Containersystem
- Der angesaugte Staub wird durch die Zyklon-Technologie in eine schnelle Rotation versetzt, dadurch fallen grobe Partikel in der ersten Kammer des Behälters und Feinstaub in der zweiten Kammer ab.
- Die Trennung von Luft und Schmutz sorgt für eine lang anhaltende effiziente Saugleistung.
Langes Netzkabel
- Mehr Komfort und Zeitersparnis dank großer Reichweite, die bequeme und unterbrechungsfreie Reinigung großer Flächen in einem Zug ermöglicht.
65 °C Heißluftentfeuchtung
- Die Heißluftentfeuchtung schafft ein trockenes, milben- und bakterienfeindliches Mikroklima in der Matratze und anderen textilen Oberflächen und beugt somit Milben und Schimmelsporen vor.
Kompaktes und leichtes Design
- Gewährleistet die mühelose Handhabung für eine bequeme und vielseitige Reinigung und die platzsparende Verstauung des Geräts nach der Anwendung in jedem Regal oder Schrank.
Mühelose Endreinigung
- Das durchdachte Design ermöglicht eine schnelle, hygienische und unkomplizierte Wartung und Reinigung aller Teile. Das Gerät kann schnell geleert und direkt wieder gestartet werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Schmutzbehältervolumen (ml)
|400
|Schallleistungspegel (dB(A))
|80
|Heißluftentfeuchtung (°C)
|65
|Nennleistungsaufnahme (W)
|500
|Kabellänge (m)
|5
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|2.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|309 x 240 x 170
Ausstattung
- Klopfwalze
- Schaumstofffilter: 2 Stück
- Motorschutzfilter: 3 Stück
Anwendungsgebiete
- Matratzen
- Polstermöbel
- Kinderbetten
Zubehör
VCH 4 UVClean Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
