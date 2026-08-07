Ausgestattet mit Anschluss für einen handelsüblichen Gartenschlauch, kann der Schlauch im Handumdrehen befestigt und das Sprühbild des Wasserstrahls ganz einfach angepasst und verändert werden. So haben sowohl die Kids als auch die Eltern Spaß! Dieser Artikel ist ein Nachahmungsspielzeug. Originalgetreues, voll funktionsfähiges Spielzeug-Reinigungsgerät. Kann an den Gartenschlauch angeschlossen werden (Schlauchkupplung nicht mitgeliefert). Produktgröße: 41 x 16 cm. ACHTUNG! Altersklasse: 3+. Sicherheitshinweis: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile, Erstickungsgefahr. Bitte Bedienungsanleitung beachten. Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen mit dem Spielzeug spielen lassen. Höchstdruck des angeschlossenen Wassers: max. 3 Bar.