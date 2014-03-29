Alles bereit für den großen Empfang.

Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Nirgends gilt dieses geflügelte Wort so sehr wie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Schon beim Eintreten und an der Rezeption soll der Gast sehen und spüren: Hier wird Sauberkeit großgeschrieben. Führende Häuser und Dienstleister vertrauen hier dem Weltmarktführer Kärcher. Von Scheuersaug­maschinen für das Foyer bis zu extrem leisen Saugern für die Lobby – Kärcher hat für jeden Zweck das richtige Reinigungssystem.