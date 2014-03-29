Hotel- und Gastgewerbe
Für die gepflegtesten Häuser am Platz. Ein nachhaltiges Hygienemanagement gehört heute zum Standard in der modernen Hotellerie und Gastronomie. Es dient dem Wohl der Gäste und spiegelt das Selbstverständnis des Hauses wider. Zudem können Einrichtungen länger in Gebrauch bleiben, wenn sie professionell gepflegt werden. Wer so wirtschaftlich denkt, investiert in Reinigungssysteme von Kärcher: sparsam im Verbrauch, intuitiv in der Bedienung und außergewöhnlich langlebig.
Alles bereit für den großen Empfang.
Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Nirgends gilt dieses geflügelte Wort so sehr wie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Schon beim Eintreten und an der Rezeption soll der Gast sehen und spüren: Hier wird Sauberkeit großgeschrieben. Führende Häuser und Dienstleister vertrauen hier dem Weltmarktführer Kärcher. Von Scheuersaugmaschinen für das Foyer bis zu extrem leisen Saugern für die Lobby – Kärcher hat für jeden Zweck das richtige Reinigungssystem.
Statt Besen und Schaufel
Die akkubetriebene Kleinkehrmaschine KM 35/5 oder der Akkubesen EB 30/1 Adv Li-Ion sind im Eingangs- und Rezeptionsbereich nützliche Helfer gegen den kleinen Schmutz an Ort und Stelle. Sie nehmen leise, schnell und einfach losen Schmutz von Hart- und Teppichböden auf, sind schnell zur Hand und genauso schnell wieder unauffällig zur Seite gestellt.
Wirtschaftlich und technisch glänzend
Scheuersaugmaschinen machen Böden hygienisch sauber und lassen sie glänzen. Für strukturierte oder verfugte Oberflächen ist die Walzenbürstentechnik mit ihrem hohen Anpressdruck von Vorteil. Für glatte Flächen eignen sich besonders Maschinen mit der bewährten Scheibentechnik.
Gegen matte Stellen hilft Drehmoment
Kärcher Poliermaschinen wie die BDP 43/450 C Adv polieren dank hoher Drehmomente besonders hochglänzend. Die Polierstaubabsaugung sorgt für angenehmes Arbeiten und schützt vor aufgewirbeltem Staub. In puncto Verschleiß und Wartung steht diese Technik ebenfalls sauber da.
Sprühen, saugen, sauber
Ideal für stark verschmutzte Teppichböden: Waschsauger, die nach dem Sprühextraktions-Prinzip arbeiten und den Schmutz in einem Arbeitsschritt lösen und entfernen. Die „spray & ex“-Funktion der Puzzi-Serie ist optimal für stark frequentierte Bereiche, die schnell wieder trocken und begehbar sein müssen.
Das Beste ist gerade gut genug.
Der Gast ist König. Und will es sauber und ruhig. Überall und jederzeit. Reinigungssysteme für den Innenbereich müssen also besondere Eigenschaften mitbringen: Sie müssen leise und unauffällig sein, gut zu transportieren, ergonomisch gestaltet und auch auf engem Raum einsetzbar. Eigenschaften, die auch dem Anwender die Arbeit mit diesen Maschinen leichter und angenehmer machen.
Da steht der Teppichflor wie eine Eins
Teppichbürstsauger wie der CV 38/2 kombinieren den Saugstrom mit einer elektrisch angetriebenen Bürste. Der Effekt: Die Teppichfasern richten sich auf und machen Platz, sodass der Sauger auch an tiefer liegende Schmutzpartikel herankommt. Die Signalleuchte zeigt dem Anwender an, wenn die Einstellung der Bürstenwalze verändert werden soll, damit das beste Reinigungsergebnis erzielt wird.
Saugrohr mit extra langem Schlauch
Der Bürstsauger für alle Oberflächen – der CV 60/2 RS Bp ist ein echter Allrounder, weil er sich automatisch jedem Bodenbelag anpasst. Von Hartboden auf Teppich und umgekehrt – ein Zubehörwechsel ist nicht erforderlich. Einfache Bedienung und extreme Wendigkeit. Mit kontrarotierenden Bürstenwalzen, Seitenbesen, Saugrohr und optionalem HEPA-Filter. Das Zubehörset zum Reinigen von schwer erreichbaren Bereichen und weiteres Zubehör sowie das Ladegerät sind übersichtlich, griffbereit und verliersicher am Gerät integriert.
Der Klassiker für Ecken und Kanten
Überall, wo die Bürste nicht hinkommt – das herausnehmbare Handsaugrohr schafft es. Auch Überkopf-Reinigen wird dank des elastischen Saugschlauchs zum Kinderspiel.
Die machen viel Fläche
Teppichreinigungsautomaten der BRC-Serie kombinieren die Sprühextraktion mit der mechanischen Wirkung von Walzenbürsten. Sie sind ideal, um auch größere Flächen nass grund- und zwischenreinigen zu können.
Der Polster-König
Puzzi Sprühextraktionsgeräte brillieren in der Polsterreinigung mit ungeschlagener Rücksaugleistung für kürzeste Trocknungszeiten.
Ohne Chemie gegen Kalk und Schmutz
Der Dampfreiniger DE 4002 löst in Bädern hartnäckigen Kalk und Schmutz ganz ohne Reinigungsmittel. Überzeugend clevere Lösungen: Das 2-Tank-System vermeidet Wartezeiten für das Aufheizen des Wassers. Mit der VapoHydro-Funktion lässt sich der Strahl stufenlos regulieren: von Dampf bis zu heißem Wasser.
Saugt dort, wo es schwierig wird
Der BV 5/1 Rucksacksauger lässt sich mit seinem ergonomisch ausgereiften Gurtsystem bequem auf dem Rücken tragen – eine unschätzbare Erleichterung für das Saugen anstrengender Bereiche wie Treppenhäuser oder enge Sitzreihen. Für noch größere Flexibilität auch als Batterievariante erhältlich.
Die reinste Erholung.
Wo gebadet und sauniert wird, sind Sauberkeit und Hygiene das Wichtigste. Ohne Kompromisse. Kärcher Reinigungssysteme für den Wellnessbereich können perfekt, was dort gefragt ist: groben und feinen Schmutz entfernen, Kalk lösen, desinfizieren. Dann sieht es nicht nur sauber aus, sondern ist auch hygienisch einwandfrei.
Schnell mal durchwischen
Die kompakte Scheuersaugmaschine BR 30/4 C ist die erste Wahl für die Erhaltung der Bodenhygiene in sensiblen Zonen wie z.B. Barfußbereichen. Aufsprühen, bürsten und aufsaugen in einem Arbeitsgang oder auch getrennt. Blitzschnell und blitzblank.
Multitalent für den Boden
Die Scheuersaugmaschine BR 40/10 C vereint viele Eigenschaften: schrubbt wie eine Einscheibenmaschine, nimmt Wasser auf wie ein Nasssauger, poliert wie eine High-Speed-Maschine. Durch die Positionierung ihrer zwei Saugbalken kann besonders nah am Rand abgesaugt werden. Dabei nehmen die Sauglippen das Wasser in beide Fahrtrichtungen auf – vorwärts wie rückwärts.
Hygiene, die die Umwelt schützt
Der Dampfreiniger DE 4002 sorgt in Saunen ganz ohne Reinigungsmittel für einwandfreie Hygiene. Ein Pluspunkt für Menschen und Umwelt.
Das Multitalent für den mobilen Einsatz.
Der AP 100/50 M stellt eine einfache und flexible All-in-one-Lösung dar und ist für verschiedenste Oberflächen geeignet. Die Reinigungsflotte kann sowohl aufgesprüht als auch abgesaugt werden.
Das Beste gegen den Durst
Wenn der Körper schwitzt, muss dieser Flüssigkeitsverlust schnell ausgeglichen werden. Am besten mit reinem Wasser. Und am besten direkt vor Ort. Der Kärcher Wasserspender WPD 100 hält ständig kühles oder warmes, stilles oder spritziges Wasser in reinster Qualität bereit.
In der Fläche ungeschlagen
Zehnmal mehr Flächenleistung bieten Flächenreiniger wie der FR 30 ME. Ein unverzichtbarer wirtschaftlicher Vorteil für alle, die Wellnessbereiche mit großen Bodenflächen hygienisch pflegen müssen.
Gefahr erkannt – Gefahr gebannt
Damit rutschgefährliche Wasserlachen auf dem Boden schnell entfernt werden können bzw. der gelöste Schmutz keine Chance hat, sich wieder festzusetzen, nimmt der Nass-/Trockensauger NT 70/2 schnell und gründlich Wasser auf. Die starke Saugleistung überzeugt auch bei Grobschmutz.
Da wächst kein Bakterium mehr
Das Kärcher Inno-Foam-Set ist ein Schaumsystem für Hochdruckreiniger zur Reinigung und Desinfektion. Der desinfizierende Schaum haftet besonders lange und hat dadurch eine erhöhte Wirkung. Das Doppelstrahlrohr besticht durch seine einfache Handhabung – im Handumdrehen zwischen Schaum- und Hochdruckdüse wechseln.
Reinigen nach Art des Hauses.
Die Küche ist für den Ruf eines Gastronomiebetriebes von zentraler Bedeutung. Hier darf auch von Amts wegen kein Zweifel daran bestehen, dass Hygiene an oberster Stelle steht. Das Kärcher System bietet alle Geräte, Zubehöre und Reinigungsmittel, mit denen von Edelstahloberflächen bis zu Kacheln und Böden alles appetitlich gepflegt werden kann.
Unabhängige Reinigung zwischendurch
Die BR 30/4 C Bp beseitigt die Folgen kleiner Missgeschicke ruckzuck. Mit Akku-Power statt Kabelsalat. Ohne Gefahr zu stolpern oder irgendwo hängen zu bleiben. Diese Scheuersaugmaschine hat aber auch genügend Ausdauer für die gründliche Reinigung.
Da ist selbst das Gerät hygienisch
Der Hochdruckreiniger HD 7/10 CX F wurde speziell für gewerbliche Küchen entwickelt. Er hat einen Hochdruckschlauch in Lebensmittelqualität und abriebfeste graue Räder, die keine Spuren hinterlassen. In Kombination mit dem Flächenreiniger FR 30 ME in der hochwertigen Gastronomie unverzichtbar.
Für harte Einsätze
Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.
Die Flachste ihrer Klasse
Die Scheuermaschine BRS 40/1000 C ist ein Allround-Gerät für alle Hartflächen. Durch ihre extrem niedrige Bauweise kommt sie auch unter Regale – ein wichtiger Faktor für die Küchenhygiene.
Zubehör mit richtig Dampf
Gegen hartnäckigen, eingebrannten Schmutz hilft nur die geballte Kraft eines Heißwasserstrahls oder Dampfstrahlen. Perfekt eingesetzt mit Kärcher Zubehör für Dampfreiniger – von der Punktstrahldüse über Bürsten mit Messingborsten bis hin zum Tuchset.
Unsere Produkte für Küchen, Restaurants und Säle
Außenanlagen – die Visitenkarte vor der Tür.
Die Vorfreude auf ein gutes Essen oder ein Wellness-Wochenende findet ihren Höhepunkt unmittelbar vor dem Eingang. Diese Erwartungshaltung kann durch gepflegte Außenbereiche noch gesteigert werden. Ein Trumpf, den es auszuspielen gilt. Auf dem Parkplatz ebenso wie an der Zufahrt. In der Tiefgarage wie auf Gehwegen und im Poolbereich. Und bitte mit System: dem Kärcher System aus perfekt aufeinander abgestimmten Maschinen, Zubehören und Reinigungsmitteln.
Fortschritt leicht gemacht
Als kompakte Aufsitz-Kehrmaschine bietet die Kärcher KM 90/60 R hohen Bedienkomfort verbunden mit hoher Flächenleistung und effektiver automatischer Filterabreinigung. Sitzverstellung, Lenkungs-Untersetzung und groß dimensionierte Räder unterstreichen den hohen Anspruch an zeitgemäße Bedienbarkeit.
Geht es noch einfacher?
Mit der kompakten und äußerst wendigen KM 75/40 W wird die gründliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen zum Kinderspiel. Der Fahrantrieb ersetzt die Körperkraft, die wirkungsvolle Staubabsaugung sorgt für Sauberkeit ohne Staubwolken. Wahlweise mit kraftvollem Benzinantrieb oder als besonders leise Batterieversion für den Inneneinsatz – optional sogar mit antistatischem Teppich-Kehrset.
Mit Hochdruck auf die Fläche
Der Flächenreiniger FR 30 setzt die Kraft eines Kärcher Hochdruckreinigers souverän in Flächenleistung um. In der Version mit Kunststoffgehäuse besonders leicht zu verwenden, im Außen- wie im Innenbereich.
Sauber in der Spur
Parkhäuser stellen oft besondere Ansprüche an Scheuersaug-maschinen: große Flächen, grober und hartnäckiger Schmutz und steile Rampen. Die Kärcher BR 100/250 R ist dafür prädestiniert: mit robustem Stahlrahmen für härtesten Einsatz auf Flächen mit bis zu 15 % Neigung. Der große Wassertank und die starke Batterie ermöglichen lange Arbeitsintervalle.
Professionelles Kehren kann so einfach sein
Der innovative Akkubesen KM 35/5 C ist die schnelle, effektive und bequeme Alternative zum herkömmlichen Kehren. Dank geschickt positionierter Kehrwalze überzeugend bis zum Rand. Ohne lästiges Kabel dank starkem Lithium-Ionen-Akku. Und ganz bequem mit dem Fuß ein- und ausschaltbar.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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