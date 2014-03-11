Branchenlösungen

Produkte für den professionellen Einsatz. Die optimale Lösung von Reinigungsaufgaben ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Industrie und Gewerbe. Auch Umweltaspekte spielen dabei eine große Rolle. Deshalb haben wir unser umfangreiches Sortiment genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.

Automotive

Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind.

Baugewerbe

Professionelle Geräte, die den vielfältigen Reinigungsproblemen in der Bauindustrie und beim Handwerk gewachsen sind.

Gebäudedienstleister

Innovative Produkte, die höchste Sauberkeit, Effizienz und einfache Handhabbarkeit bei der Gebäude- und Fassadenreinigung garantieren.

Gesundheitswesen

Professionelle und effiziente Reinigungssysteme für Krankenhäuser, die eine perfekte Hygiene mit gesunder Wirtschaftlichkeit verbinden.

Hotel- und Gastgewerbe

Professionelle Reinigungssysteme für nachhaltiges Hygienemanagement in Hotellerie und Gastronomie.

Industrie

Ein erfahrener Partner, auf den Sie sich bei allen industriellen Reinigungsaufgaben verlassen können.

Landwirtschaft

Innovative Kärcher Geräte und Reinigungskonzepte, mit denen Sie die vielfältigen Anforderungen in der Landwirtschaft meistern.

Öffentlicher Dienst und Kommunaltechnik

Reinigungsmaschinen, die im öffentlichen Dienst ein effizientes Arbeiten ermöglichen und höchste Sauberkeit sicherstellen.

Retail

Unsere Lösungen für Sauberkeit und Ordnung in Einkaufsmärkten, Einzel- und Grosshandel.

Transport

Damit Sie weiter reibungslos ausliefern können, statt dem Schmutz ausgeliefert sind: Kärcher unterstützt Sie mit leistungsstarken Systemen und bestem Service.