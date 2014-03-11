Branchenlösungen
Produkte für den professionellen Einsatz. Die optimale Lösung von Reinigungsaufgaben ist ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor in Industrie und Gewerbe. Auch Umweltaspekte spielen dabei eine große Rolle. Deshalb haben wir unser umfangreiches Sortiment genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
Automotive
Kärcher bietet Ihnen Reinigungskonzepte an, die auf die besonderen Anforderungen von Autohäusern, Werkstätten und Tankstellen abgestimmt sind.
Baugewerbe
Professionelle Geräte, die den vielfältigen Reinigungsproblemen in der Bauindustrie und beim Handwerk gewachsen sind.
Gebäudedienstleister
Innovative Produkte, die höchste Sauberkeit, Effizienz und einfache Handhabbarkeit bei der Gebäude- und Fassadenreinigung garantieren.
Gesundheitswesen
Professionelle und effiziente Reinigungssysteme für Krankenhäuser, die eine perfekte Hygiene mit gesunder Wirtschaftlichkeit verbinden.
Hotel- und Gastgewerbe
Professionelle Reinigungssysteme für nachhaltiges Hygienemanagement in Hotellerie und Gastronomie.
Industrie
Ein erfahrener Partner, auf den Sie sich bei allen industriellen Reinigungsaufgaben verlassen können.
Landwirtschaft
Innovative Kärcher Geräte und Reinigungskonzepte, mit denen Sie die vielfältigen Anforderungen in der Landwirtschaft meistern.
Öffentlicher Dienst und Kommunaltechnik
Reinigungsmaschinen, die im öffentlichen Dienst ein effizientes Arbeiten ermöglichen und höchste Sauberkeit sicherstellen.
Retail
Unsere Lösungen für Sauberkeit und Ordnung in Einkaufsmärkten, Einzel- und Grosshandel.
Transport
Damit Sie weiter reibungslos ausliefern können, statt dem Schmutz ausgeliefert sind: Kärcher unterstützt Sie mit leistungsstarken Systemen und bestem Service.