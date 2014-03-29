Gebäudedienstleister
Erfolg durch Partnerschaft. Der Trend zum Outsourcing von Reinigungsaufgaben bei Kommunen und Unternehmen hält an. Entsprechend positiv sind die Geschäftsaussichten für Reinigungsdienstleister, die dabei auch vor vielfältigen Herausforderungen stehen: dynamischer Wettbewerb, steigender Kostendruck und dazu neue Aufgabenfelder und Verfahren in der Reinigung. Gute Reinigungsleistungen alleine sichern den Erfolg nicht mehr. Effizienz und Nachhaltigkeit sind entscheidende Erfolgsfaktoren, dazu ein optimales Management und ein leistungsfähiger, zuverlässiger Partner. Kärcher – der Weltmarktführer für Reinigungstechnik.
Für jeden Bodenbelag genau richtig.
Die Bodenbeläge wechseln, die Aufgabe bleibt: perfekte Reinigung und Pflege, ob auf harten oder elastischen Bodenbelägen. Das Kärcher System hat für jede Form von Bodenbelag eine optimale Lösung für die Grundreinigung, Unterhaltsreinigung und Pflege. Trocken oder nass. Maschine oder manuelles Reinigungsequipment. Mit perfekt darauf abgestimmten Zubehören und Reinigungsmitteln. Auf der Fläche genauso perfekt wie an den Rändern. Mit allen Möglichkeiten und Vorteilen aus über 75 Jahren Erfahrung des Weltmarktführers für Reinigungstechnik.
Maschinell, manuell, individuell.
Die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Reinigung sind selten gleich. Je nach Bodenbelag, Fläche, Verschmutzungsgrad, Einsatz im Innen- oder Außenbereich sind auch Faktoren wie Hygienevorschriften, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. Die richtige Lösung ist immer mehr und immer öfter ein System mit individuell kombinierten, perfekt aufeinander abgestimmten Elementen.
Das Kärcher System ist ein komplettes Angebot an Produkten und verbundenen Dienstleistungen aus einer Hand, die zu praktisch jeder optimalen Lösung kombiniert werden können. Und dabei entscheidet nicht das verfügbare Sortiment, sondern der tatsächliche Bedarf. Kärcher als Komplettlösungspartner bietet nicht alles Mögliche, sondern alles, was ein Systemanwender braucht.
Damit kein Schmutz im Teppich bleibt.
Teppichflächen in Bürogebäuden, Hotels oder Schulen werden täglich stark beansprucht. Hier haben sich Teppichreiniger, Sauger und Kehrmaschinen von Kärcher über Jahrzehnte bewährt. Diese robusten, leistungsstarken sowie vielseitigen Maschinen eignen sich für die punktuelle oder großflächige Grund- und Zwischenreinigung von Teppichbelägen und die Fleckenentfernung auf textilen Oberflächen. Auch Lamellenvorhänge, Polster und Autositze werden fasertief sauber.
Sanitärbereiche – fugentief rein.
In Sanitärbereichen mit rutschhemmenden Belägen sind besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben an der Tagesordnung. Kalk, Hautfette oder Kosmetikrückstände in Bädern, Duschen und Umkleiden. Dazu überall strukturierte Böden und enge Platzverhältnisse, aber hohe Anforderungen an die Hygiene: Die Vermeidung von Keimverschleppung hat in diesen Bereichen besondere Relevanz. Hier sorgt der regelmäßige Einsatz von kompakten, effizienten Kärcher Reinigungsgeräten für hygienisch saubere Fugen und Beläge.
Damit der Erfolg täglich sichtbar ist.
Wirtschaftlichkeit und Hygiene sind keine Gegensätze in der Reinigung, wenn mit System vorgegangen wird. Ungeeignete oder zu niedrig dosierte Reinigungsmittel erzielen nicht den geforderten Effekt. Zu starke, zu schwache oder nicht optimal einstellbare Maschinen und manuelle Geräte kosten bereits kurzfristig mehr, als die vordergründige Ersparnis verspricht. Mit dem Kärcher System entscheiden sich Reinigungsprofis für Erfolg in jeder Hinsicht. Für sichere Anwendung und zuverlässige Wirkung. Für höchste Qualität und durchdachte Funktion. Für zuverlässigen Service und maximale Effizienz. Und für alles, was den Unterschied macht: Kärcher.
Sauberkeit nach Art des Hauses.
Hygiene ist in Küche und Restaurant ein Muss. Hier darf auch von Amts wegen kein Zweifel daran bestehen, dass Hygiene an oberster Stelle steht. Das Kärcher System bietet in diesem sensiblen Aufgabenbereich alles für die professionelle Reinigung unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften. Hierfür steht eine lückenlose Range manueller Tools, leistungsfähiger Reinigungsmaschinen samt Zubehören und Reinigungsmitteln zur Verfügung, mit denen von Edelstahloberflächen bis zu Kacheln und Böden alles appetitlich sauber und hygienisch rein gehalten werden kann.
Satter Dampf und hungrige Allroundtalente.
Der Dampfreiniger DE 4002 mit VapoHydro reinigt völlig ohne Chemie und ist damit ideal für den Lebensmittelbereich. Sein 2-Tank-System mit raffinierter Befülltechnik ermöglicht lange Reinigungsintervalle nonstop. VapoHydro bietet eine präzise Einstellung des Dampfdrucks und der Dampfsättigung (Dampf- oder Heißwasserstrahl). Gegen die hohe Temperatur und den Druck des DE 4002 hat auch hartnäckigster Schmutz keine Chance. Ideal für die Reinigung in kleinen Küchen und Restaurants sind die mobilen, kompakten Scheuersaugmaschinen für die Grund- und Unterhaltsreinigung aller Hartflächen. In diesen Maschinen stecken seit Jahren bewährte Techniken ebenso wie einige der innovativsten Lösungen, wie zum Beispiel KART – Kärcher Advanced Response Technology – für Lenken wie im Auto.
Profis für Profis für Profis.
Wenn die Industrie einen Reinigungsdienstleister beauftragt, braucht dieser ebenfalls den richtigen Partner. Einen Systemanbieter, der alles bietet und alles möglich macht. Mit Maschinen für Standard- und spezielle Anwendungen. Zuverlässige Technik, die bei Bedarf auch extreme Leistung bringt, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Auch unter extremen Einsatzbedingungen und im Einsatz rund um die Uhr. Geräte und Zubehöre, die ergonomisch konstruiert, wartungsfreundlich und hoch mobil sind. Eingebettet in ein Servicenetz, das so flexibel ist, dass es alles auffängt.
Alles, was die Industrie braucht.
Die mobile und stationäre Hochdruckreinigung sind für die Industrie unentbehrliche Anwendungen, in der Fleischverarbeitung wie im Automotive-Sektor und der Chemie. Bereits eine einzelne Kärcher Hochdruckreinigungsanlage kann bis zu zwölf Verbraucher an unterschiedlichen Entnahmestellen mit bis zu 12.000 l/h Hochdruckwasser versorgen. Wenn die Abtragleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, heißt die ultimative Lösung: Kärcher UHP. Mit Heißwasser und bis zu 800 bar oder Kaltwasser bis zu 2500 bar machen diese mächtigen Ultrahochdruckreiniger enormen Druck für anspruchsvollste industrielle Anwendungen wie das Entfernen von Farben und Beschichtungen, die Tank- und Rohrreinigung und sogar Aufrauen von Beton. Oft kommen Wasser und Dampf zur Reinigung nicht in Frage, etwa wegen Korrosionsgefahr bei Gussformen oder wenn Rückstände von Strahlgut vermieden werden sollen. Dann werden leistungsstarke Kärcher Trockeneisstrahlgeräte eingesetzt, um Oberflächen besonders schonend vom Schmutz zu befreien – mit Trockeneis-Pellets als Strahlmedium.
Unschlagbar vielseitig.
Als Erfinder des Hochdruckreinigers überzeugt Kärcher mit einem Produktprogramm für die Hochdruckreinigung, das in seiner technischen Ausgereiftheit und Vielseitigkeit jede Anforderung erfüllt: unbeheizt oder beheizt, mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, mobil oder stationär. Mit dem gleichen Anspruch an Technik, Qualität und Effizienz bewähren sich die Kehr- und Kehrsaugmaschinen von Kärcher in der Außenreinigung auf verschiedenen Flächen und Untergründen. Immer für jeden Bedarf die optimale Maschine.
Das Fahrzeugprogramm für das ganze Jahr.
Kehren, Nassreinigen, Grünpflege und Winterdienst sind die vier Jahreszeiten für die Kommunalfahrzeuge von Kärcher. Diese Geräteträger bieten Profis hohe Leistung bei maximaler Wirtschaftlichkeit und damit ideale Voraussetzungen für den Ganzjahreseinsatz. Und wenn außergewöhnliche Aufgaben außergewöhnliche Lösungen erfordern, bietet das Kärcher System von A bis Z das richtige Zubehör: Anbaugeräte von A wie Auslegermäher über F wie Frontlader bis Z wie Zaunpfahlsetzgerät. Und dazu praktisch jede Sonderlösung, die gewünscht wird.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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