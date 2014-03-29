Gebäudedienstleister

Maschinell, manuell, individuell.

Die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Reinigung sind selten gleich. Je nach Bodenbelag, Fläche, Verschmutzungsgrad, Einsatz im Innen- oder Außenbereich sind auch Faktoren wie Hygienevorschriften, Arbeitssicherheit und Umweltverträglichkeit zu berücksich­tigen. Die richtige Lösung ist immer mehr und immer öfter ein System mit individuell kombinierten, perfekt aufeinander abgestimmten Ele­men­ten.

Das Kärcher System ist ein komplettes Angebot an Produkten und verbundenen Dienstleistungen aus einer Hand, die zu praktisch jeder optimalen Lösung kombiniert werden können. Und dabei entscheidet nicht das verfügbare Sortiment, sondern der tatsächliche Bedarf. Kärcher als Komplettlösungspartner bietet nicht alles Mögliche, sondern alles, was ein Systemanwender braucht.